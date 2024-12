De María José Suárez a Lourdes Montes, los estilismos de las famosas en una cita con la moda andaluza

Las citas con la moda son la oportunidad más idónea para cazar todas las tendencias de la temporada correspondiente. En este caso, estamos hablando de todas las nuevas incorporaciones en nuestro fondo de armario de invierno 2024/25 en cuanto a colores, texturas, patrones o detalles en las prendas, accesorios o calzados. Durante este viernes ha tenido lugar la presentación de la nueva colección de Antonio García en Sevilla, donde nos han dado a conocer su propuesta que tendencias que más veremos de cara al año que viene. De la misma manera que las editoras de moda no se han perdido este acontecimiento, las celeridades con mejor estilo tampoco. Entre ellas, nos hemos reencontrado con María José Suárez, Lourdes Montes, Bárbara Lennie o entre otras personalidades, apostando por los estilismos más elegantes, así como afines a su esencia.

Siempre es un buen momento para inspirarnos a la hora de vestir, pero no cabe duda de que estamos en una semana de lo más acertada para empezar a organizar todos nuestros looks de Navidad. Porque cada uno de los que nos han presentado las famosas son dignos de comentar y tener en cuenta para el día 25 o, incluso, en Nochebuena. Eso sí, como los vestidos de invitada resultan ser la pieza más socorrida durante las fiestas navideñas, ahora es el momento de buscar otras alternativas del mismo nivel de sofisticación, así como nos permitan comodidad absoluta. A continuación, comentamos los looks de las celebridades en una reunión con la moda andaluza.

María José Suárez con 'total look' en blanco con top de escote cruzado y pantalones de vestir súper anchos

María José Suárez. Gtres

María José Suárez ha optado por un total look en blanco, uno de los colores que más le favorece y potencia su bronceado. Se trata de un top de tirantes, con escote cruzado y con un fit ajustado combinado con unos pantalones de vestir de cintura alta, con pinzas y de pernera súper ancha. Tenemos muchas pruebas y cero dudas de que esta alternativa está siendo una de las más favoritas por todas las mujeres, tras ver el traje blanco de Tamara Falcó en su cita con 'El Hormiguero' o la Infanta Sofía en su primer acto en solitario.

Lourdes Montes con abrigo sofisticado de corte midi en verde pistacho y solapas en negro

Lourdes Montes. Gtres

En cambio, Lourdes Montes se ha decantado por una combinación en negro compuesta por jersey y pantalones básicos de fondo de armario junto con botas de caña alta. No obstante, la joya de la corona es el abrigo sofisticado de corte midi en verde pistacho con solapas en negro que todas las mujeres 50+ van a pedirse en su lista de deseos de Papá Noel.

Nos guardamos todos los estilismos de las famosas en una reunión con la moda andaluza para inspirarnos a la hora de escoger nuestro look de Navidad.