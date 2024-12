El abrigo de cuadros vichy que Lourdes Montes ha llevado esta Nochebuena es elegante y aprobado por Tana Rivera

Lourdes Montes ha pasado la Nochebuena con el abrigo de cuadros vichy más en tendencia de esta temporada. Este es uno de los primeros looks de este 24 de diciembre de las celebridades y no ha defraudado en absoluto. A lo largo de estos últimos días, tanto la socialité española como las influencers se han encargado personalmente de ofrecer una lluvia de ideas de cómo triunfar con tu estilismo esta Navidad. Desde con los vestidos de invitada glamurosos (y baratos) hasta los trajes de efecto tipazo que ya están llevando las mujeres 50+. Pues bien, ha llegado la hora de la verdad, momento en el que por fin descubrimos todos los estilismos de las famosas esta Nochebuena. Y no podemos comenzar mejor que con la propuesta estilística de Lourdes Montes con la pieza más llamativa que, además de evitarnos el frío a toda costa, nos otorga un plus de elegancia. Si ayer hablamos del plumífero de Ana Rosa Quintana para un plan navideño, ahora nos sentimos en la obligación de hacer mención al abrigo de estampado vichy que hasta se pondría Tana Rivera.

Lourdes Montes ha presumido de embarazo con el vestido más favorecedor, acorde con la época y protagonizado por el color que mejor le sienta: el burdeos. Se trata de un diseño de largo hasta los tobillos, así como sin muchos detalles con capacidad de combinar con cientas de otras prendas, accesorios o calzados. Esta base de vestimenta la ha elevado con unas sandalias de tacón de estilo bohemias con un estampado étnico que combina varios colores neutros y terracota, así como con bufanda maxi y bolso de mano en forma de cubo. Eso sí, la joya de la corona viene de la mano del abrigo de estampado de cuadros vichy que da juego a su fondo de armario para convertir cada estilismo en único. Hablamos de un diseño también de largo hasta los tobillos que protagoniza uno de los prints más clásicos y que siempre funcionan, con hombros estructurados, solapas sutiles de efecto terciopelo y bolsillos a la vista. No tenemos ninguna duda de que se trata de la típica pieza más especial que utilizamos cuando queremos elevar la vestimenta manteniendo la sofisticación. Y más en Nochebuena, una de las veladas más importantes del año, donde escogemos piezas que nos facilitan la comodidad, así como con capacidad de evitarnos el frío, pero sin renunciar a las tendencias.

Lourdes Montes con look para Nochebuena. Gtres

Durante este día de Navidad veremos diferentes estilismos de las celebridades, pero este abrigo de cuadros vichy de Lourdes Montes es una alternativa que también es perfecta tanto para ser anfitriona como invitada en la comida que nos espera.