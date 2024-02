Tenemos muchas pruebas (y pocas dudas) de que esta marca catalana se ha convertido en la favorita de Ayuso

Estamos hablando de Lola Casademunt, la firma que ha conquistado el armario de Isabel Díaz Ayuso en los últimos meses para sus looks diarios, y de trabajo. Aunque Victoria, de Vicky Martín Berrocal, sigue siendo su etiqueta fetiche para los grandes momentos de gala. Lola Casademunt by Maite es el reflejo de una línea de moda femenina con un espíritu inconformista que pretende vestir a la mujer con un estilo muy propio, renovándose cada temporada para adaptarse a las tendencias que marca el mercado pero siempre reinventándose con el propio sello de la marca. Y así lo demostró en su último desfile en MBFW Madrid con la participación especial de Nieves Álvarez. Eso sí, no vimos a Ayuso, pero seguro que le hubiera encantado asistir con lo gran cliente que es de la marca catalana.

La colección, compuesta por múltiples diseños atemporales donde predominan los estampados y las tonalidades vibrantes, sigue destacando por la elaboración artesanal y el uso de materiales de alta calidad, dos de los aspectos que caracterizan, desde su fundación hace ya 40 años, el ADN de la marca. Y eso también se refleja en las prendas de la firma catalana que Isabel Díaz Ayuso ha añadido a su armario de Presidenta de la Comunidad de Madrid. Desde jerséis estampados a todo color, y hoy esta camisa negra de estreno con contrastes de vivo en hombro, puños y canesú espalda.

Ayuso en el Fórum de los Portugueses Comunidad de Madrid (CAM) Agencia EFE

Camisa strech con vivo contraste, de Lola Casademunt (119 euros)

Camisa negra. Lola Casademunt

Los orígenes dese remontan a 1981, gracias a su ilusión, su alto nivel de autoexigencia y su ambición, logró poner a la venta en tiendas cercanas estos objetos artesanales hechos con tanto mimo. Poco después, su hija Maite Casademunt finalizaba sus estudios en diseño, y se unía así al proyecto levantado por su madre para dar un necesario giro a la firma que la hizo crecer. Unas prendas para una mujer con un estilo muy característico, que disfruta de la moda y de las tendencias como