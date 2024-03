Ayuso nos da la razón y vuelve a estrenar un jersey de su marca catalana favorita que ya ha conquistado su armario

Nosotras os lo dijimos, y ahora nos lo confirma la misma Isabel Díaz Ayuso, esta es la marca catalana que se ha adueñado de su armario este invierno 2024. Estamos hablando de Lola Casademunt, la firma que ha conquistado el armario de Isabel Díaz Ayuso en los últimos meses para sus looks diarios, y de trabajo. Aunque Victoria, de Vicky Martín Berrocal, sigue siendo su etiqueta fetiche para los grandes momentos de gala. Hace ya unos cuantos meses, que cuando la presidenta se quita sus trajes, no deja de estrenar jerséis de esta firma catalana, y noche en Madrid lo volvió hacer con su compra de nueva temporada. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, estrenó ayer por la tarde este jersey para recibir en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional, al alcalde de Móstoles, Manuel Bautista. Y nosotras como buenas detectives de la moda, nos hemos puesto a buscar de dónde era esta prenda de estreno, y hemos confirmado que vuelve a ser de Lola Casademunt. Lola Casademunt by Maite es el reflejo de una línea de moda femenina con un espíritu inconformista que pretende vestir a la mujer con un estilo muy propio, renovándose cada temporada para adaptarse a las tendencias que marca el mercado pero siempre reinventándose con el propio sello de la marca. Y así lo demostró en su último desfile en MBFW Madrid con la participación especial de Nieves Álvarez que robó todas las miradas sobre la pasarela luciendo la nueva colección de Otoño/Invierno 2024.

Pero vamos a centrarnos en el jersey que acaba de añadir Ayuso a su armario de la nueva colección de Lola Casademunt que ya está a la venta en su web. Un jersey negro con escote de pico, calada en forma de rombos y piedrecitas de colores como decoración. Una prenda de esta colección, aunque lo que vimos sobre la pasarela para el próximo invierno estaba compuesto por múltiples diseños atemporales donde predominan los estampados y las tonalidades vibrantes, sigue destacando por la elaboración artesanal y el uso de materiales de alta calidad, dos de los aspectos que caracterizan, desde su fundación hace ya 40 años, el ADN de la marca. Y eso también se refleja en las prendas de la firma catalana que Isabel Díaz Ayuso ha añadido a su armario de Presidenta de la Comunidad de Madrid.

Ayuso mantiene un encuentro con el alcalde de Móstoles Fernando Sánchez Europa Press

Jersey con piedras, Lola Casademunt (119 euros)

Jersey piedras. Lola Casademunt

Un armario de invierno de Isabel Díaz Ayuso que se ha llenado de prendas de esta marca catalana, desde camisas a jerséis o vestidos. No hay duda de que cuando la política madrileña se quita su uniforme favorito de trabajo, como son los trajes, ha decidido solo lucir prendas de esta marca, a la que no sabemos si une una relación personal o simplemente es que encaja perfectamente con su estilo. Una unión Madrid - Cataluña de lo más inesperada, y gracias a la moda.