Tendencias
Manual de uso de los vestidos de encaje más virales de Instagram
Aquí tienes cinco ideas de cómo combinarlos desafiando a las bajas temperaturas, borrascas o lluvias de este otoño
Los vestidos lenceros se están convirtiendo en una prenda de vestir nada efímera. Además de ser un básico de toda la vida en nuestro armario, desde este verano no hemos parado de sacarle partido para todos los planes o quehaceres posibles. Ahora que nos hemos instalado en otoño, lo más lógico sería guardarlos hasta saludar a las altas temperaturas de nuevo. Sin embargo, como bien dicen las tendencias de otoño 2025, todavía tienen mucho que dar para hacernos deslumbrar, así como desafiarán a la borrasca o a las lluvias.
Siempre es conveniente contar con un modelo de vestido lencero, porque es perfecto tanto para el día como para la noche. Tampoco desentona en ningún ámbito si lo sabemos adaptar a los códigos de vestimenta y acaba de demostrar con creces que es capaz de sentar bien con un gran abanico de posibilidades. Estamos seguras de ello, puesto que las editoras de moda han comenzado a llevarlo con propuestas estilísticas originales a la par que modernas sobre el asfalto. Muchas nos recuerdan a la década nostálgica de los 2000 u otras son heredadas de las portuguesas más sabias del sector con las típicas piezas imprescindibles en cualquier época del año. Y nuestra sección Lifestyle de La Razón no ha dudado en conformar un manual de uso de los vestidos de encaje más virales de Instagram.
Look 1: Vestido + camiseta básica + vaqueros
Comenzamos fuerte. La combinación de vestidos lenceros con vaqueros son una de las más solicitadas y llevadas del momento por las insiders. Como decíamos, volvemos a la estética de los 2000 cuando solíamos vestir las faldas con pantalones o con los mismísimos vestidos. Lo cierto es que se está convirtiendo en un regreso deseado y querido que está dando mucho de qué hablar en el sector. No obstante, ahora que comenzamos a notar las bajas temperaturas, nada mejor que añadir un jersey de punto o una camiseta básica, que también se están viendo para completar un look como este.
Look 2: Vestido + pantalones + polo
Siguiendo con el mismo ejemplo anterior, también podemos sustituir los vaqueros por los pantalones de corte recto o de pernera ancha y la camiseta básica por un polo, ya sea liso o de rayas. Esta última prenda de vestir está presente en las tendencias de otoño 2025 y daremos un aire más relajado y casual al outfit para acentuar esa faceta más distintiva.
Look 3: Vestido + falda midi transparente
Para cualquier evento, plan de imprevisto o simplemente conseguir un look de oficina admirable. Una de las ideas que más se están llevando durante esta temporada son los vestidos lenceros con faldas con transparencias. Ya sea un estilismo monocolor como co la combinación de diversos de ellos. Sobre todo, los estamos viendo con diseños de todas las clases, colores o largos, pero el vestido lencero viral de Zara ha sido, sin duda, uno de los must haves de estos meses.
Look 4: Vestido + pantalones bombachos
Y no paramos de hablar de tendencias, puesto que también se sacan partido con una de las prendas inferiores que más están pasando una fiebre ahora mismo. Indiscutiblemente, estamos hablando de los pantalones bombachos, una de las piezas clave de este otoño 2025 que ayudan a elevar un estilismo en un chasquido de dedos. Se trata de una fórmula innovadora que no deja indiferente a nadie, así como sigue la corriente del más es más de una manera elegante. Ahora mismo, está poca vista, pero tiene todos los puntos para que se convierta en el confiable de esta temporada.
Look 5: Vestido + trench corta + bailarinas deportivas
Por último, de la misma manera que hemos combinado los vestidos lenceros con chaquetas bombachas (un binomio de lo más moderno), también se está haciendo con las gabardinas, especialmente con las de corte mini. En cuanto a calzado, también optaremos por las bailarinas deportivas que tanto estamos viendo en los looks de las celebridades e influencers, para quitar seriedad al estilismo y conseguir un resultado creativo.
Los vestidos lenceros serán sí o sí la prenda estrella de este otoño con diversas ideas fashionistas y que no dejan indiferente a nadie. En marcas españolas low cost como Zara, Mango o Stradivarius tenemos una gran lista de opciones que ya estamos viendo en todos los ámbitos.
