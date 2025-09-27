Sassa de Osma o el vestido de flores favorito de las invitadas de otoño en una ceremonia en Toledo

Este sábado alrededor de las 13.00 horas ha tenido lugar la boda de Lucía Entrecanales y Laszlo Bene, que ha reunido a los asistentes de la aristocracia en Toledo. Entre ellos hemos encontrado a Sassa de Osama deslumbrando un look de invitada que está en sintonía con las tendencias de esta temporada. Es atemporal, protagonizado por uno de los estampados más clásicos, pero más llevados en estos momentos, y con colores que invitan a abrazar al otoño.

Lucía Entrecanales se ha convertido en la novia más romántica de este fin de semana, rodeada de celebridades o personalidades de la jet set que también han dado mucho de qué hablar a causa de sus atuendos. Como decíamos, una de ellas ha sido Sassa de Osma, que ha confiado de nuevo en uno de los modelos de su propia firma española, Philippa 1970, para convertirse en la mejor asistente de la mañana. Minutos antes de que llegara la gran protagonista del enlace matrimonial, a las puertas de la iglesia del Hospital de Taver hemos descubierto todos los detalles que nuestra sección Lifestyle de La Razón ha analizado y comentado en este artículo.

Un vestido de invitada de estampado de flores

Sassa de Osma se ha convertido en la mejor invitada con un vestido de estampado floral en la boda de Lucía Entrecanales y Laszlo Bene. Sin ninguna duda, además del estilo bohemio como también hemos visto en el casamiento de Andrea García con Jaime Martínez-Bordiú, este print está al orden del día con lo más llevado en cuanto a invitadas de boda. Por su parte, lo ha defendido desde una faceta más relajada y effortless con tonalidades otoñales, como terracota, chocolate o mantequilla. Está confeccionado 100% de viscosa, un tejido ligero y fluido que acompaña el movimiento natural del cuerpo, como bien indica la firma desde su página web. Se trata de una silueta entallada a la cintura que sigue de una falda de vuelo sutil que cuenta con un lazo en el cuello que acentúa el toque elegante, así como con mangas largas con puño.

Sassa de Osma en la boda de Lucía Entrecanales. Gtres

Sin ninguna duda, se trata de una opción versátil y funcional que sienta bien tanto en otoño como en primavera para sacarle partido en bodas, bautizos o comuniones de día. En estos momentos, lo encontramos disponible desde la talla 36 hasta la 42 por 440 euros y es nombrado como vestido Azaria.

Vestido de flores, de Philippa 1970 (440 euros)

Vestido de flores. Philippa 1970

Y así lo ha combinado Sassa de Osma para una boda de día

Sassa de Osma ha elevado este vestido de flores con sandalias de tacón con pulsera en el tobillo metalizadas en un tono ocre, un calzado que ha conseguido un efecto óptico de piernas infinitas. Con ello, lo ha combinado de un bolso de mano rígido en marrón con esferas decorativas de lo más distintivo. Tampoco han podido faltar unos pendientes de flores metalizados para acompañar al estampado y unas gafas de sol retro en blanco.

Sassa de Osma en la boda de Lucía Entrecanales. Gtres

En cuanto al beauty, ha deslumbrado con un look de maquillaje natural con sombras de ojos en marrón para ganar profundidad a la mirada y el cabello suelto con ondas desenfadadas hacia un lado.