El look de la reaparición de Paloma Lago con el vestido marrón chocolate perfecto para las invitadas de otoño 2025

Paloma Lago ha vuelto a brillar en un evento público tras varios meses alejada del foco mediático. Escogió la cuarta edición de los GreenWalk Awards, galardones organizados por NHood dedicados a impulsar alternativas sostenibles en la industria de la moda celebrados en Barcelona, para retomar su agenda profesional y lo hizo convertida en una de las protagonistas indiscutibles de la velada gracias a un estilismo impecable que confirma por qué sigue siendo un icono de estilo atemporal.

Un regreso esperado con un look cargado de fuerza

Después de unos meses en los que se mantuvo alejada de los focos, Paloma Lago reapareció como maestra de ceremonias de estos premios dedicados a la sostenibilidad en el sector de la moda. Y lo hizo con un look que es todo un acierto para la temporada de otoño: un vestido midi en color marrón chocolate, el tono tendencia que ya se ha convertido en el favorito de las expertas de moda.

El look de Paloma de Lago. Gtres

La pieza, firmada por Carla Ruiz Costura, destacaba por su diseño sofisticado y favorecedor. Con manga larga, un escote asimétrico que añadía modernidad y una falda con apertura lateral, el vestido se adaptaba a la perfección a la silueta de la presentadora, realzando su elegancia natural. Un diseño que no solo respira feminidad y distinción, sino que también resulta versátil para múltiples ocasiones de noche.

Los complementos que redondean el estilismo

Para completar el look, Paloma Lago apostó por unos accesorios en clave dorada. Eligió piezas de joyería maxi de la tienda de su íntima amiga Nuria Espasandín, que aportaban luz y sofisticación al conjunto. Como broche final, llevó un clutch metálico de Lola Casademunt, que reforzaba el aire glamuroso del estilismo y aportaba un guiño de brillo sin restar protagonismo al vestido.

El resultado fue un look perfectamente equilibrado entre tendencia y elegancia atemporal, demostrando que Paloma Lago sabe cómo adaptarse a las modas sin perder su sello personal.

Paloma Lago, referente de estilo a cualquier edad

La elección del marrón chocolate no es casualidad: este tono se ha consolidado como uno de los favoritos de la temporada, ya que resulta tan versátil como el negro pero con un matiz cálido que favorece a todo tipo de pieles. En el caso de Paloma Lago, la elección potenciaba su melena suelta con ondas ligeras y un maquillaje natural, centrado en resaltar la mirada y la sonrisa.

El look de Paloma Lago. Gtres

Su regreso ha sido muy celebrado no solo por la industria de la moda, sino también por el público, que aplaudió su reaparición cargada de fuerza, seguridad y estilo. Una vez más, la presentadora demuestra que la moda puede ser una aliada para transmitir confianza en los momentos clave de la vida.

En definitiva, Paloma Lago ha vuelto por la puerta grande: con un vestido icónico, complementos de lujo y la seguridad de quien sabe que la elegancia nunca pasa de moda.