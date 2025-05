De Manuela Villena a Tana Rivera, los primeros looks de flamenca de las famosas en la Feria de Abril 2025

Con o sin resaca, después de la noche del pescaíto y del alumbrado de la portada, ya tenemos a nuestras famosas disfrutando de la Feria de Abril 2025 con sus trajes de flamenca. “Vámonos pa’ la Feria, cariño mío". Pero no solo en Sevilla se habla de Feria de Abril, ya hace meses, que redes sociales se ha convertido en el centro del debate de cómo hay que ir vestida correctamente al Real, y no morir en el intento. De Victoria Federica a Lourdes Montes con Tana Rivera, o Eugenia Martínez de Irujo, nadie se ha querido perder este primer día para pasear y beber rebujito en las casetas del Real, y obviamente nosotras nos hemos fijado en los looks de nuestras famosas.

Este año, los diseñadores se han atrevido con paletas de colores más vibrantes y atrevidas. Los tonos tradicionales como el rojo, azul y blanco siguen siendo icónicos, pero se han añadido otros más audaces, como el mandarín, cobalto, y naranja, como hemos visto en este primer día de Feria de Abril 2025. Además, vuelven los trajes más tradicionales, los lunares, y casi trajes de Alta Costura. Aunque los lunares siguen siendo la estrella indiscutible de la moda flamenca, este año los diseñadores han incorporado estampados más innovadores y modernos que rompen con los convencionalismos. El corte midi, es decir, el vestido que llega a la altura de la pantorrilla, se ha consolidado como una de las tendencias más destacadas. Esta silueta favorece una imagen más estilizada y elegante, perfecta para eventos fuera de la Feria. Cortes al bies y los diseños con volumen en el bajo son los más destacados de esta edición, ya que da una sensación de modernidad, pero sin perder ni un ápice de la esencia flamenca.

Los looks de nuestras famosas en el primer día de Feria de Abril 2025

Manuela Villena, como siempre siendo una de las más elegantes y dando una nueva lección de estilo a cada evento al que acude, y la Feria de Sevilla no podía ser menos. Para esta ocasión ha elegido un traje de flamenca creado por José Hidalgo, uno de sus diseñadores andaluces preferidos. Un vestido de flamenca de Hidalgo en color blanco con calados por el corte, este 2025 cambia de color por el rojo bermellón, confeccionado en un tejido de punto de seda en ese tono de rojo y estampado con lunares blancos a contraste. Dotado de un patrón que combina el corte clásico con guiños de vanguardia, presenta un escote a la caja, manga larga rematada con volantes y dos volantes más en posición vertical.

También hemos visto a Tana Rivera después de lucir un mono de su colección para la tarde de toros y la noche del pescaíto, con un vestido de Rocío Peralta en verde lima con mantones y broche de la firma Marta Ovelar. A su lado, Lourdes Montes, con un vestido en negro con los volantes y el bajo de la falda blancos.

Lourdes Montes y Tanar Rivera. Gtres

También hemos visto a su madre, Eugenia Martínez de Irujo con un vestido de Rocío Peralta y mantón de Marta Ovelar, en su caso el mantón en morado y el vestido de lunares en blanco y negro con los ribetes en rojo.

Eugenia Martínez de Irujo. Gtres

Y si algo no puede faltar en una buena flamenca en la Feria, son los espartos o alpargatas de cuña- Deseando estamos de ver, que looks nos dejan las famosas en este segundo día de Feria de Abril 2025.