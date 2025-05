De Carmen Lomana a Eugenia Martínez de Irujo: los mejores looks del Real en la noche del Pescaíto para dar inicio a la Feria de Abril 2025

Ya huele a Feria, ha arrancado oficialmente la Feria de Abril, aunque en Sevilla y en las redes sociales, ya se vive la Feria hace semanas. Pero ahora es el momento de sacar del armario los looks que tanto hemos pensado estas semanas para lucir en Sevilla, ya sea vestida de flamenca (o no), y también para el pescaíto que ya se ha celebrado esta noche. Porque no hay nada más bonito que Sevilla en primavera, con sus calles engalanadas, sus trajes de flamenca y todo ese arte que se respira en cada esquina. Y que la Giralda presuma orgullosa de ver que su ciudad vuelve a oler a Feria. Porque no solo de los looks de la MET Gala hemos vivido esta noche, también del pescaíto.

“Vámonos pa’ la Feria, cariño mío". Pero no solo en Sevilla se habla de Feria de Abril, ya hace meses, que redes sociales se ha convertido en el centro del debate de cómo hay que ir vestida correctamente al Real, y no morir en el intento. Pero esta noche del 'pescaíto' en el Real, en la caseta que Vanity Fair ha montado este año, se han reunido la mayoría de famosos. De Carmen Lomana a Eugenia Martínez de Irujo o Nieves Álvarez. Como viene siendo habitual desde hace muchas, muchas décadas, los rostros más conocidos de la sociedad española, así como personalidades del cine y la aristocracia, tienen en la Feria de Sevilla una cita obligada en la que es una de las semanas más bonitas de la capital andaluza. Y si el año pasado fue con la firma de moda IQ Collection, este año ha sido con la revista de moda.

Los mejores looks del pescaíto de la Feria de Abril 2025

Rostros como Eugenia Martínez de Irujo y su hija Tana Rivera, Carmen Lomana, Nieves Álvarez o Manuel Díaz El Cordobés y su mujer, Virginia Troconis, han desfilado por la alfombra roja de la caseta de la calle Pascual Márquez con trajes y vestidos propios de una noche como la de hoy. Por ejemplo, Eugenia Martínez de Irujo ha lucido una falda de la colección de su hija, con una blusa blanca y mantón de Manila rojo al hombro, combinado con unas sandalias rojas de plataforma.

Eugenia Martínez de Irujo. Gtres

Carmen Lomana, de las más elegantes como siempre, pese a los problemas que tuvo para llegar por el caos en Atocha con los trenes. La hemos visto lucir un vestido de lunares en negro y blanco, con Mantón de Manila en crudo y pendientes de perlas.

Carmen Lomana. Gtres

Nieves Álvarez que también llegó 'in extremis' ha lucido un vestido rosa con flecos en el bajo, y Mantón de Manila.

Nieves Álvarez. Gtres

Virginia Troconis con un look en blanco y negro con un top de volantes y pantalones negros.

Virginia Troconis. Gtres

Laura Sánchez con una blusa y falda de lunares en diferentes tamaños, pero en blanco y negro, que ha combinado con un Mantón rojo con flores bordadas.

Laura Sánchez. Gtres

Pero no solo celebrities, también muchas influencers que no se han querido perder esta noche del pescaíto, y Victoria Federica que aunque ha compartido un Stories en su cuenta de Instagram de una caseta, aún no nos ha mostrado su look elegido.