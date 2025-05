De Tana Rivera a Rocío Crusset: los looks muy flamencos de las famosas para una tarde de toros en Sevilla por la Feria

Sevilla ya está en su semana grande, pero antes del pescaíto y del inicio de la Feria de Abril, nuestros famosos disfrutaron de una tarde de toros en familia. Mientras en las casetas del Real iban ultimando los detalles para tener una velada única, marcada por el buen ambiente y los reencuentros, en La Maestranza han compartido cartel Morante de la Puebla, José María Manzanares y Alejandro Talavante. Una corrida de excepción que no se quisieron perder Francisco Rivera y su hija Cayetana Rivera, pasando por Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan o los hermanos Alberto Herrera y Rocío Crusset. Todos ellos con sus mejores galas, y con un toque muy flamenco para irse después al Real.

“Vámonos pa’ la Feria, cariño mío". Pero no solo en Sevilla se habla de Feria de Abril, ya hace meses, que redes sociales se ha convertido en el centro del debate de cómo hay que ir vestida correctamente al Real, y no morir en el intento. Pero esta noche del 'pescaíto' en el Real, en la caseta que Vanity Fair ha montado este año, se han reunido la mayoría de famosos. De Carmen Lomana a Eugenia Martínez de Irujo o Nieves Álvarez. Pero no solo esos looks, también los de los asistentes a los toros, que luego se iban directos para las casetas para el encendido de la portada.

Los looks para una tarde de toros en la Feria de Abril

Para esta tarde y noche tan especial en Sevilla, Tana Rivera ha optado por estrenar uno de los monos de su colección con ERAX. Una colección que han bautizado como “Herencia” y que a través de 30 diseños busca que el legado cultural y emocional con el que ha crecido trascienda de sus recuerdos y tome forma con las prendas que verán la luz por primera vez a mediados de mes, inspirados en sus dos abuelas, Carmina Ordoñez y sobre todo, en la Duquesa de Alba. En concreto, el modelo 'abanico' que cuesta 590 euros, y nos parece perfecto para la Feria de Abril, y por encima una blazer blanca crop para no pasar frío, porque la noche estaba fresca en Sevilla.

Francisco Rivera y su hija Cayetana Rivera. GTRES

Alberto Herrera y su hermana Rocío Crusset, acudían por su parte a la velada. Ella muy estilosa como de costumbre con una chaqueta negra con encaje, falda estampada satinada, y las alpargatas de cuña que no pueden faltar en la Feria de Abril.

Alberto Herrera y su hermana Rocío Crusset. Gtres

Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan tampoco se quisieron perder la cita taurina, ella con blusa de volantes, pantalones de lunares y sandalias de plataforma.

Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan Gtres

Unos estilismos de lo más flamencos, con los que los famosos se fueron directos a beber rebujito al Real para dar por inaugurada esta Feria de Abril 2025.