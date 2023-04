Las andaluzas que mejor visten van a copiarle a Carmen Lomana este look perfecto para la Feria de Abril si no te vistes de flamenca (tengas 30 o 60 años)

Carmen Lomana es toda la inspiración que necesitamos este mes de abril, si ayer eran sus sandalias doradas favoritas de la primavera, ahora es este conjunto perfecto para lucir en la Feria de Abril si no vas vestida de flamenca, tengas 30 o 50 años. Porque ya solo quedan 9 días para la Feria de Abril y nosotras ya estamos totalmente en el 'mood', look que vemos, look que nos sirve para imaginarnos paseando por El Real entre calesas y caballos. 'Ya huele a feria, que olé, ya huele a feria'. Que sí amigas, para nosotras ya ha empezado la Feria de Abril y las celebrities e influencers lo tienen claro. Porque ahora es el momento de pensar que looks vamos a lucir en Sevilla, ya sea vestida de gitana o no para el ‘alumbrao’ de la portada. Porque no hay nada más bonito que Sevilla en primavera, con sus calles engalanadas, sus trajes de flamenca y todo ese arte que se respira en cada esquina. Y que la Giralda presuma orgullosa de ver que su ciudad vuelve a oler a Feria. “Vámonos pa’ la Feria, cariño mío “. Y ha sido ver este look de Carmen Lomana e imaginarnos directamente en Sevilla para lucir con alpargatas o con botas cowboy, aunque sean más de El Rocío. Un look que seguro que puede llevar Victoria Federica, Paula Echevarría y que Carmen Lomana ya luce en Madrid como toda una diva de la moda.

Carmen Lomana ha optado por combinar una blusa blanca bordada que es una fantasía de la firma Lina 1960, que es referencia en moda flamenca, con unos pantalones negros de tiro alto que le dan el toque más andaluz. Una maravilla de estilismo que es perfecto si no te vistes de flamenca para llevar a la Feria de Abril, ya tengas 30 o 60 años.

Deseando estamos que llegue ya la Feria de Abril para ver que vestidos ha elegido nuestra querida Carmen Lomana para lucir este año en Sevilla, dando muestra de su elegancia y buen gusto una vez más. Por algo es una de las mujeres más elegantes de España, le pese a quién le pese.