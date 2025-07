De María Pombo a María García de Jaime: todos los looks de las invitadas al bautizo de las hijas de Marta Pombo, Candela y María

Bautizo a la vista; análisis de los looks de los invitados. Y más cuando se trata de una celebración donde hemos visto los mejores modelitos de la familia Pombo. Este sábado 12 de julio, Marta Pombo ha celebrado el bautizo de sus mellizas Candela y María en Sausa, Cantabria. Durante este viernes, hemos visto a todos disfrutando de los momentos de calidad en Casa Vaca, haciéndonos partícipes durante el día de hoy de uno de los recuerdos más emocionantes de la vida de la hermana mediana de María Pombo y su marido, Luis Zamalloa. Nuestra sección Lifestyle de La Razón no ha dudado en analizar, así como comentar, cada uno de los looks de los invitados al bautizo de las hijas de Marta Pombo.

Hace cuestión de dos años estábamos en el bautizo de la hija primeriza, Matilda, donde también fuimos testigos de un despliegue de estilismos que no dejaron indiferente a nadie. Desde los atuendos estampados de marca española más bohemios hasta el vestido color chocolate de María Pombo como toda una visionaria de las tendencias de invitada 2025. Ahora, hemos vuelto a presenciar una clara sabiduría del sector de la moda con una inclinación de colores suaves, tejidos más veraniegos o detalles de escotes o cortes que invitan a las buenas temperaturas. Sobre todo, ha habido una clara abundancia del estilo más effortless (o relajado) que tan bien sienta en la localidad donde se celebra, así como en sintonía con lo que más estamos viendo en estos momentos. En definitiva, se tratan de looks merecedores de comentar en este artículo con el fin de coger todas las ideas de invitada perfecta este verano.

Todos los looks del bautizo de las hijas de Marta Pombo en Cantabria

Marta Pombo con un conjunto de top fruncido de escote de palabra de honor en blanco junto con una falda de volantes larga en beige que ha combinado con alpargatas de cuña y joyas florales. Luis Zamalloa, por su parte, con traje de americana y pantalones junto con camisa blanca, corbata y zapatos clásicos.

Marta Pombo y su marido. Gtres

María Pombo se convierte en la invitada perfecta con un vestido floral largo en verde, de hombros descubiertos, mangas largas abullonadas y falda globo. A modo de contraste, lo ha elevado con unas sandalias de tacón con tiras en rojo y bolso de mano de rafia. Pablo Castellano en su faceta más bohemia con americana verde, pantalones beige y camisa blanca en lino junto con alpargatas.

María Pombo y Pablo Castellano y sus hijos. Gtres

María García de Jaime con vestido de flores largo de escote asimétrico, volante y cintura baja que ha hecho match con sandalias de tacón en negro y bolso de mano de rafia. Tomás Páramo con un traje de americana de doble botonadura y pantalones rectos en mantequilla y camisa en blanco.

Tomás Páramo y María García de Jaime. Gtres

Lucía Pombo radiante con un conjunto de dos piezas en menta suave de la firma Lady Pipa. Se trata de un chaleco de cuello redondo, botonadura delantera y pequeña abertura frontal junto con pantalones rectos y anchos que ha combinado con sandalias de tacón metalizadas y bolso de mano en rojo.

Lucía Pombo. Gtres

En definitiva, las influencers han vuelto a protagonizar looks veraniegos de escándalo que no solamente son perfectos para bautizos, además de para bodas, comuniones o eventos de categoría.