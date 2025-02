Marta Pombo alza la voz sobre las críticas a su físico en Instagram: "No aprendemos"

No es la primera vez, y por desgracia, parece que no será la última. Marta Pombo ha tenido que volver a alzar la voz por las criticas recibidas a su físico en Instagram. Anoche se celebraron los GenZ Awards, y como os hemos explicado en el artículo de la alfombra roja, la hermana de María Pombo fue una de las mejores vestidas de la noche con un vestido de Marta Martí. Pero por desgracia, nos ha tenido que volver a enseñar como recibe críticas a su físico a través de mensajes directos. Eso sí, ella ha expuesto el nombre de la cuenta que lo hace, peor nosotras por derecho a la privacidad no lo vamos a hacer. Eso sí, nos sumamos al movimiento de la influencer para intentar acabar con esa manía de opinar sobre el físico de otros. Y aún peor siendo de mujeres a mujeres.

Ya hace unos días, en un viaje, Marta Pombo expuso un sinfín de comentarios negativos que le dejó una usuaria de Instagram en un chat privado con ella, en los cuales la tacha de "gorda de mierda" y "foca", entre otros calificativos, y sostiene que "es un copiona de mierda de otras influencers". La hermana de María Pombo, lejos de quedarse callada, ha optado por reaccionar y esta vez ha vuelto a mostrar a la usuaria de las críticas: "tienes mala cara" o un "estás un poco rellenita pero tranqui, es salud".

Stories de Marta Pombo. Instagram

"No aprendemos", ha puesto Marta Pombo junto al pantallazo de los mensajes de esta cuenta de Instagram. Y nosotras solo podemos sumarnos a la influencer y pedir de una vez por todas que dejemos de opinar de los cuerpos de los demás. Las mujeres estamos para apoyarnos y alabarnos entre nosotras, no para criticarnos. Avancemos, por favor.