Naty Abascal desvela su truco para elevar y rejuvenecer este vestido de marca española

Naty Abascalno puede ser una mujer más referente con este vestido de firma española a sus 81 años. Lo que tiene claro es que en verano debemos dejar los colores apagados para dejar hueco a los estampados llamativos y alegres. Si el otro día nos sorprendió con un traje de colorimetría vibrante súper rebajado de Cuplé Moda, ahora nos ha demostrado que no habrá verano sin un vestido fluido que nos facilite los días. Porque seamos sinceros, durante estos meses de calor no queremos complicaciones en nuestras vestimentas, sino apostar por tejidos ligeros y fresquitos a la par que cómodos para la rutina. ¿Es posible combinar en una misma prenda modernidad y comodidad? Naty Abascal dice 'sí'. Además, nos demuestra cómo completar un estilismo de por sí arreglado con pocos complementos, pero extravagantes. Naty Abascal ha escogido para una mañana de domingo un vestido midi fluido de estampado amarillo y verde con mangas abullonadas y cuello redondo. No solamente cumple la función de vestido, sino que gracias a su fácil cierre con botones, también se puede utilizar como sobrecamisa abierta para bajar a la playa o la piscina (y lucir de tipazo). Este diseño es propio de una de las marcas españolas de las que más se está hablando en estos momentos. Nos referimos a marÀvic, la firma que está enamorando a todas las influencers portuguesas.

Los vestidos fresquitos y ligeros están al orden del día. Es cierto que en cada temporada de verano tiene que haber un buen repertorio en nuestro fondo de armario, pero este año las editoras de moda han hecho más hincapié en la importancia de hacernos con los más recurrentes. Desde los vestidos de flores como el de la Infanta Elena en Las Ventas hasta los de estilo boho que más le gusta a Sara Carbonero. Sin embargo, Naty Abascal ha solucionado los problemas estilísticos de las mujeres 60+ para elevar y rejuvenecer este vestido de firma española (que puedes conseguir por 149€). Y todo tiene que ver con los complementos. La modelo se ha decantado por un collar de plumas con un acabado en dorado y unos pendientes muy elegantes, así como por un cinturón elástico para marcar la silueta. Ha rematado el look con sandalias planas en dorado también y un bolso de rafia que no podemos permitir quedarnos sin él este verano.

Vestido fluido de mangas abullonadas, de maràVic (149 euros)

Naty Abascal vuelve a demostrar que el buen gusto no entiende de edad y que este vestido de firma española se puede llevar tanto a los 20 años como a los 50 o 60.