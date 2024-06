Las alpargatas de cuña alta de Sara Carbonero son las que sobreviven a todos los veranos (y sus tendencias)

No hay verano sin beso, ni sin las alpargatas favorita de Sara Carbonero, eso está claro. Anoche empezó oficialmente el verano en España, y Sara Carbonero ya ha compartido en su perfil de Instagram esta fotografía con su calzado favorito de la época estival. Por eso la periodista ha sacado ya del armario las alpargatas de cuña más alta que siempre cambiamos por nuestras botas favoritas, cuando llega el buen tiempo. Es el calzado estrella de la primavera y del verano, lo sabemos todas y también Sara Carbonero que por ellas hasta se ha olvidado de sus zapatillas favoritas. Es el calzado estrella del verano y además perfecto para crecer hasta 13 centímetros y ir muy cómoda. En cuanto llega el buen tiempo salen a la calle para combinar con nuestros looks más especiales. Y la Reina Letizia y Amelia Bono lo saben. Además, ‘made in Spain’ porque son de Popa, la firma de la que la periodista es imagen hace ya varias temporadas. Pero esta vez ha ido un paso más allá y las ha diseñado ella misma con ese toque tan boho que la caracteriza con flores bordadas.

Unas alpargatas que son perfectas para todas las chicas bajitas, ya que creces al instante casi 10 centímetros de cuña y cómodas gracias a la plataforma. Porque nunca fallan. En cuanto llega el buen tiempo salen a la calle para combinar con nuestros looks más especiales. Y Sara Carbonero lo sabe. Alpargatas, esparteñas, espadrilles...Son todos los nombres que le damos en España pero lo que está claro es que son sinónimo verano y Sara las lleva con cuñas para estilizar aún más. Hay quien sitúa su origen en el lejano Egipto, pero en España tiene una gran tradición gracias a la maestría de nuestros artesanos. Los fabricantes de alpargatas pioneros en nuestro país ofrecieron los primeros prototipos hace más de cuatro mil años y era un calzado típico de los campesinos aunque ya se han convertido en las reinas de todos nuestros estilismos de verano.

Cuña alta yute Bandon Salem Beige con hebilla, de Popa (89,95 euros)

Alpargatas cuña. Popa

Unas alpargatas de nueva colección de cuña de 9 centímetros y plataforma delantera de 3,5. Así las describen en la web de la marca: "Este nuevo diseño de la cuña Bandon, que combina la rafia con el serraje, ¡es un acierto total! Su plantilla acolchada le aporta una comodidad asegurada, y su combinación de materiales la convierte en un modelo único".