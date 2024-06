Sofía Palazuelo da la bienvenida al verano en Marbella con el caftán estampado (y sandalias planas) que es el uniforme más pijo de la temporada

Aún no ha empezado el verano, pero las celebrities ya están desembarcando en Marbella, y Sofía Palazuela es una de ellas. La mallorquina Sofía Palazuelo se ha convertido en una de las aristócratas más fascinantes en términos de moda. La duquesa de Huéscar (está casada desde 2018 con Fernando Fitz-James Stuart y Solís) sabe cómo conquistarnos con sus looks en las grandes citas, como bodas o sus visitas al Teatro Real donde disfruta de una de sus pasiones, la ópera. Pero también más casuals como este para un día de barco en Marbella con el caftán que no falta en el armario de las mujeres más pijas de Madrid. Porque no hay dudas que el caftán, desde el verano pasado, se convirtió en una de las prendas estrella de las españolas que más saben de moda. El caftán reina entre la jet desde el verano pasado y Sofía Palazuela es gran fan de esta tendencia. Si el año pasado fueron Vicky Martín Berrocal, Tamara Falcó, Carmen Lomana o la Reina Letizia, ahora es ella. Lo que está claro ya es que el caftán es el nuevo vestido de verano y el mejor aliado para soportar este calor que vamos a volver a tener esta semana. Ya sea en Marbella o en Madrid, el caftán es la prenda estrella.

El caftán de Sofía Palazuelo pertenece a la firma Gavriella, fundada por Rocío Peralta y Violeta Andic, y caracterizada por su espíritu étnico y sostenible. Un espíritu que se percibe en el diseño que ha lucido Sofía, con un estampado en blanco y negro y cuello bordado con flores violetas que ella ha combinado con un estilo de lo más playero con capazo y sandalias planas, pero que nosotras podríamos llevar por la ciudad con un cinturón para marcar silueta y unas alpargatas de cuña. ¿La mala noticia? Que este caftán es del año pasado, y ya no está a la venta, pero esta temporada siguen teniendo modelo de lo más elegantes y coloridos para ser la reina de la ciudad o de la playa.

Sofía Palazuelo en Marbella. Gtres

La prenda, de manga larga y con aberturas laterales, ya no está disponbble en la web de la firma, Gavriella, pero sí hay diseños parecidos a un precio de unos 65 euros.