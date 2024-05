Nos rendimos ante el look tan elegante, sofisticado (y cómodo) de Manuela Villena con chaqueta de ante de flecos y pantalones blancos para el Mutua Madrid Open

Manuela Villena es una de las mujeres 40+ más icónicas de nuestro país y es que, la mujer de Juan Manuel Moreno Bonilla, Presidente de la Junta de Andalucía, tiene un saber estar y elegancia innata que conquista a todos aquellos que coinciden con ella. Manuela Villena es pura sofisticación y tiene un estilo que ha conquistado a todas las amantes de la moda, quienes buscan en ella una inspiración a la hora de vestir, tanto para el día a día como para ocasiones especiales. Ella apuesta por prendas básicas de fondo de armario de gran calidad, creando su propio 'armario cápsula' a partir de prendas sencillas y muy versátiles con las que crear un sinfín de looks. Es una gran amante de los pantalones de pinza terminados en campana, así como de las clásicas camisetas y camisas en colores neutros como el celeste, de estampado de rayas o las tan icónicas en color blanco. No tenemos pruebas, pero tampoco dudas de que todas las amantes de la moda están al acecho queriendo saber qué prendas lleva en todas sus apariciones junto a su marido. Para la tarde de ayer sábado 4 de mayo, un día relajado en la Mutua Madrid Open, la joven apostaba por un look más casual (pero sin perder la elegancia) de pantalón blanco de pinza, talle alto y mucha campana y lo combinaba con una básica camiseta blanca y, como joya de la corona, una chaqueta en tejido de ante celeste cuyo detalle reside en los flecos en la espalda.

Ya nos enamoró con el look perfecto de Semana Santa, un conjunto de chaleco y pantalón de pinza morado al que Manuela Villena le añadía una chaqueta clásica en color negro, creando un look que la convertía en la mejor vestida de Sevilla. También nos dejó boquiabiertos con el traje de flamenca de Manuela Villena ideal para la Feria de Sevilla, un vestido blanco con mantón rojo y accesorios también en este color, un traje nada convencional que le hacía efecto tipazo. Es una gran amante de la moda hecha en España y apuesta por ella cuando acude a ocasiones especiales, tal y como hizo en febrero para celebrar el Día de Andalucía, un conjunto de dos piezas de IQ Collection en rosa pastel compuesto por un top de manga larga y falda midi que Manuela Villena lucía con un cinturón para enmarcar la cintura. Sin lugar a dudas, Manuela Villena es pura elegancia y sofisticación con este look que nos mostraba en el día de ayer en el Mutua Madrid Open, siendo la chaqueta de ante con flecos la prenda estrella del look.

Manuela Villena en Mutua Madrid Open GTRES

Con un look muy sencillo, elegante y cómodo, Manuela Villena se proclama como una de las mejores vestidas de entre todas las chicas que han pasado por el Mutua Madrid Open 2024.