Manuela Villena se convierte en la estrella de la jornada en la Feria de Abril con un traje de flamenca blanco de lo más elegante

Por algo es una de las andaluzas mejor vestidas, y en este martes de Feria de Abril 2024, lo ha vuelto a demostrar. Sí, estamos hablando de Manuela Villena y su maravilloso vestido de flamenca con el que se paseó ayer por el Real, en una jornada donde el blanco fue uno de los grandes protagonistas de la pasarela de moda entre casetas y farolillos. La mujer de Juanma Moreno, como buena sevillana, conoce perfectamente los códigos de vestimenta de estas fechas y siempre es nuestra máxima inspiración como ya hizo en el día de la entrega de las Medallas de Andalucía, porque sí buscas la andaluza mejor vestida en el diccionario, sale su nombre. Y no podía faltar en esta Feria de Abril 2024 tradición enfundándose en un traje de flamenca confeccionado por José Hidalgo, uno de sus diseñadores andaluces de cabecera en blanco, que fue uno de los colores más vistos ayer en el Real. Porque no solo Paz Padilla, Victoria Federica, Rocío Osorno o Vicky Martín Berrocal, han lucido sus estilismos por Sevilla, Manuela Villena no podía faltar a esta cita con la cultura y la tradición.

Un año más, la mujer de Juanma Moreno Bonilla, presidente de la Junta de Andalucía, no ha dudado en rendirse ante la tradición y presumir de estilo vestida de flamenca, en este tercer día de la Feria de Abril en Sevilla. Un traje de flamenca confeccionado en un tejido blanco con perforaciones en el tejido, cuello cerrado a la caja, hombreras marcadas, manga larga muy ceñida, silueta ajustada al cuerpo y falda decorada con volantes. Un diseño que sigue la tradición, pero que tiene ese toque de tendencia, actualidad y moda como todo lo que lleva la etiqueta de José Hidalgo. Pero no solo el vestido, Manuela lo ha combinado con un mantoncillo en color teja a juego también con las flores del peinado.

Manuela Villena en la Feria de Abril. Gtres

Una jornada más de la Feria de Abril que llega a su fin, o lo que es lo mismo, ya nos queda menos para dejar de escuchar 'La Sevillana' de Omar Montes en cada vídeo de Instagram o TikTok. Porque las que no estamos en Sevilla, y estamos trabajando, somos la resistencia.