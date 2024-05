Teresa Urquijo es pura elegancia y comodidad con un conjunto de pantalón y chaqueta rosa pastel para el Mutua Madrid Open

Teresa Urquijo está pasando por uno de los momentos más felices de su vida. La mujer de José Luis Martínez Almeida, que recientemente se casaron en una ceremonia de lo más especial, elegante y muy sofisticada, no deja de sorprendernos con cada look que nos enseña en cada evento que acude, ya sea como acompañante de su marido, el Alcalde de Madrid, como en solitario. Si bien el espectacular vestido de novia de Teresa Urquijo nos dejó a todos boquiabiertos, un vestido que ya había llevado su abuela, Teresa de Borbón-Dos Sicilias y Borbón-Parma y su madre, Beatriz Moreno y de Borbón, la joven acertaba también de pleno con un estilismo para dar por finalizada su luna de miel, un look de aeropuerto de vaqueros azul marino y la camiseta de rayas rojas con el que Teresa Urquijo volvía a su rutina en Madrid. Si nos ponemos a pensar, el estilo de Teresa Urquijo es sofisticado, elegante y muy discreto, acertando con cada look que nos enseña. Para la tarde de ayer en la Caja Mágica, la Mutua Madrid Open, el matrimonio pasaba un rato agradable disfrutando del tenis. Para la ocasión, Teresa Urquijo apostaba por un look muy sencillo, cómodo y elegante al que nos tiene acostumbrados: un conjunto de pantalón de pinza y chaqueta de corte oversize en rosa pastel. Para rebajar la elegancia del look, la joven se decantó por una camiseta blanca y unas zapatillas en la misma tonalidad.

Sin lugar a dudas, el estilo de Teresa Urquijo se adapta a todo tipo de ocasiones y edades, pues este mismo conjunto de pantalón y chaqueta puede llevarlo una mujer de 50+ como Pilar de Arce y combinarlo con sandalias de tacón y camisa ajustada y una chica joven como ella con zapatillas blancas y camiseta desenfadada. No es la primera vez que ella lleva un estilismo como este, pues se trata de un conjunto al que recurre en numerosas ocasiones ya que es muy elegante y socorrido. Un look que nos recuerda, también, a Isabel Díaz Ayuso, pues son muchas las ocasiones en las que hemos visto a Ayuso con un conjunto en tonalidades parecidas, como en color rojo, lila e incluso azul klein. Sin duda alguna, Teresa Urquijo se va a convertir en toda una referente para chicas con un estilo elegante y sofisticado.

Teresa Urquijo en la Mutua Madrid Open GTRES

Blazer manga remangada, de Zara (39,95 euros)

Blazer manga remangada Zara

Pantalón tiro alto, de Zara (25,95 euros)

Pantalón tiro alto Zara

Un look muy acertado para asistir a la Caja Mágica el fin de semana, Teresa Urquijo es pura inspiración y comodidad, pues ha conjuntado el traje de chaqueta con unas deportivas blancas y camiseta básica. Sin duda, un acierto absoluto.