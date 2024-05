Nos vamos directas a Ibiza con el conjunto de chaleco (y falda) con lentejuelas de Zara que Rocío Osorno ya nos ha hecho desear

Aún quedan 42 días para verano, pero después de ver este look de Rocío Osorno solo han aumentado nuestras ganas de que llegue el buen tiempo de verdad y de escaparnos a Ibiza con amigas. Porque tenemos claro que no hay día que la diseñadora sevillana nos cree una necesidad de moda, ya sea de Zara o de Mango, o también de su propia firma. Tanto es así, que recordemos, Isabel Díaz Ayuso eligió un vestido rojo con flecos de su etiqueta para celebrar el Dos de Mayo en Madrid, y siendo así infiel en un día importante a la firma de Vicky Martín Berrocal. Lo que quiere decir que Rocío Osorno ya no solo se ha hecho un nombre dentro del mundo influencer, si no en el de la moda de nuestro país, mientras a nosotras nos crea necesidades diarias. Y este conjunto de nueva colección de Zara en color blanco con lentejuelas, es una de ellas. Porque no hay un color más primavera que el blanco, porque además de potenciar el primer bronceado de la temporada, es perfecto para una escapada a Ibiza. ¿Hay color más ibicenco que el blanco? Yo digo que no. El verano es la temporada alta para lucir una tendencia que nunca pasa de moda: los looks de color blanco y de aire ibicenco que triunfan sí o sí. Quizás estés ya pensando en comenzar esas primeras compras de verano, pero si aún no cuentas con al menos un look blanco e ibicenco ya estás tardando.

Y este conjunto de Zara que no ha podido tardar en estrenar Rocío Osorno es todo lo que necesitamos para escaparnos este mismo fin de semana con amigas a Ibiza. Con falda muy mini, chaleco y toques de lentejuelas. Todo lo que se le puede pedir a un estilismo con ese toque bohemio y hippie que tanto representa a la isla. Y más aún, si lo combinamos con unas botas cowboy. Con una historia que abarca más de 200 años, el origen exacto de la estética boho es difícil de precisar. Algunos creen que la cultura bohemia se fundó como una contracultura a finales del siglo XVIII después de la Revolución Francesa. Fue una época que vio el fin del mecenazgo, cuando la élite apoyaba las artes de forma privada y muchos creativos se sumieron en la pobreza.

Chaleco abierto, de Zara (29,95 euros)

Chaleco blanco. Zara

Falda pantalón lentejuelas, de Zara (29,95 euros)

Falda pantalón. Zara

Un estilismo de Rocío Osorno con este conjunto de Zara que perfectamente también podríamos llevar a un festival de música de todos los que se vienen en los próximos meses. Lo que está claro es que lo necesitamos en nuestro armario, o en nuestra maleta, antes de que se agote del todo.