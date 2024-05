Las chicas sevillanas que mejor visten como Rocío Osorno saben que las alpargatas de cuña son el calzado estrella de mayo

Rocío Osorno lo ha vuelto a hacer, pasarse el juego de la moda con este estilismo. Con la primavera ya aquí, y el verano a la vuelta de la esquina y, somos muchas las que ya estamos pensando en las prendas que nos acompañarán durante los meses más cálidos del año. Si bien es cierto que cada temporada surgen nuevas tendencias que prometen hacerse virales, como por ejemplo ocurrió durante el 2023 con la tendencia 'barbiecore' o la estética 'Old money' que ya pasaron de moda, hay otras prendas que cada temporada siguen al pie del cañón. Es el caso, por ejemplo, de los tank tops, los shorts o las prendas de crochet. Cada primavera nuestras tiendas favoritas lanzan en sus escaparates sus propuestas de prendas de lino en distintos tonos y con diferentes diseños, desde en faldas midi hasta en bolso, pasando por los típicos vestidos de lino que usamos para ir a la playa y al beach club al atardecer. En este sentido, Rocío Osorno ha sido una de las primeras en hacerse con un traje de lino con perlas que ha combinado con las alpargatas de cuña más altas y cómodas de marca española. Alpargatas, esparteñas, espadrilles...

Son todos los nombres que le damos en España pero lo que está claro es que son sinónimo de primavera y verano, ella las lleva con cuñas para estilizar aún más. Hay quien sitúa su origen en el lejano Egipto, pero en España tiene una gran tradición gracias a la maestría de nuestros artesanos. Los fabricantes de alpargatas pioneros en nuestro país ofrecieron los primeros prototipos hace más de cuatro mil años y era un calzado típico de los campesinos aunque ya se han convertido en las reinas de todos nuestros estilismos de verano. Y en Sevilla no se las quitan desde Semana Santa y Rocío Osorno lo tiene claro y las ha combinado con este traje de lino de lo más original con perlas.

Cuña con detalle trenzado, de Alma en Pena (109,95 euros)

Alpargatas cuña. Alma en Pena

Un calzado que ha dejado claro Rocío Osorno que no solo sirve para nuestros looks más casuals, si no también para estos elegantes como su traje de lino con perlas.