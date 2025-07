Nueva falda multicolor de Tamara Falcó en la Provenza: con estampado de rayas, de firma italiana y rebajada

Tamara Falcó lo ha vuelto a hacer, ha conquistado las redes sociales con su recién compra. En los últimos días hemos ido descubriendo todos los esenciales que ha metido en su maleta de vacaciones a la Provenza, Francia, una de las localizaciones con más encanto merecedora de preparar unos buenos looks. Por supuesto, la celebridad no ha fallado en ello. Hemos visto vestidos camiseros (uno de los must haves para sobrevivir a las altas temperaturas), faldas de lunares con guiño folklore o, también, las protagonizadas por los estampados más coloridos y llamativos que invitan a abrazar un verano eterno. Y como te estarás imaginando, sí, ha vuelto a mostrarnos un nuevo diseño que no podíamos pasar por desapercibido.

Durante el jueves, Tamara Falcó nos descubrió una de las faldas más bonitas de su fondo de armario: de rayas en tonos suaves y de firma española, María de la Orden. Una prenda de lo más vistosa, alegre y siguiendo su estilo clásico, pero con una inclinación pija, que combinó con un tank top en blanco para no eclipsar la joya de la corona. Ahora bien, nuevo día, nueva falda a comentar. Este viernes ha vuelto a repetir el binomio dado el buen recibimiento que ha tenido en sus redes sociales. Y si todavía pensabas que la anterior no tenía suficiente combinación de tonalidades, esta cumplirá todos tus deseos. Con la misma prenda superior, esta vez, ha confiado en una firma italiana para deslumbrar con una falda de estampado de rayas en forma diagonal con un sinfín de colores, tanto suaves como fuertes. Y nuestra sección Lifestyle de La Razón tiene todos los detalles.

Otra falda multicolor de Tamara Falcó en la Provenza

Es obvio que la marquesa de Griñón recurre a lo más cómodo para sus vacaciones en Provenza, pero sin olvidarse del buen estilo. Por ello, nada mejor que vestir el tank top que decíamos con una falda evasé de corte largo que permite libertad de movimiento al máximo. Está confeccionada en algodón y destaca una cintura ajustada adornada con diseños florales para dar un toque más romántico junto con una caída relajada. Perfecta para este verano e, incluso, para seguir utilizando en otoño de este año. Se trata de un diseño firmado por Lisa Corti y actualmente está rebajada a 195 euros en todas las tallas.

Tamara Falcó en Provenza con Íñigo Onieva. @tamara_falco

Tamara Falcó ha combinado esta espectacular falda con sandalias planas en marrón con hebilla, así como con sombrero de paja (un accesorio que no falta en las tendencias de verano 2025) y un bolso bandolera circular de estampado étnico.

Falda multicolor, de Lisa Corti (rebajada a 195 euros)

Falda multicolor. Lisa Corti

La celebridad no para de derrochar estilo en sus vacaciones de verano con todos los indispensables fresquitos y fashionistas. Y, por supuesto, nosotras seguiremos pendiente de todo lo demás que se ha llevado en su maleta.