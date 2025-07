Tamara Falcó celebra su aniversario de boda en la Provenza con el vestido camisero más romántico (y rebajado)

Tamara Falcó ha arrancado su escapada romántica a la Provenza con un look que resume a la perfección su estilo: elegante, femenino y con ese toque effortless chic que tanto la caracteriza. Desde un bucólico rincón entre lavandas y piedra antigua, la marquesa de Griñón ha compartido su primer posado del viaje de aniversario con Íñigo Onieva, y no ha pasado desapercibido: su vestido es tan ideal como rebajado.

La prenda en cuestión forma parte de su colección TFP by Tamara Falcó para Pedro del Hierro, y está disponible en la web con un 62% de descuento. Se trata de un vestido camisero confeccionado en algodón con acabado seersucker —ligero, fresco y con textura—, en un tono rosa lila claro que potencia el bronceado y aporta dulzura al look.

El vestido ideal para una escapada (y para el armario de verano)

El diseño de Tamara Falcó cuenta con cuello camisero clásico, tapeta central, manga corta y corte en la cintura que estiliza la figura sin apretar. La falda con evasé añade movimiento, y los bolsillos laterales lo hacen todavía más práctico. Además, incluye una lazada para anudar a la cintura, como lo luce la propia Tamara, que en su publicación aparece descalza, relajada y absolutamente radiante.

Este vestido camisero se ha convertido en uno de los más buscados de la colección, no solo por su diseño atemporal sino por su versatilidad: es perfecto tanto para una cena veraniega como para un paseo entre viñedos. Su precio original era de 289 euros, pero ahora se puede comprar por 109 euros en todas las tallas, desde la XXS a la XL.

Vestido camisero. TFP

Con esta elección, Tamara Falcó vuelve a demostrar que no solo diseña para otras mujeres, sino también para ella misma. El look encaja a la perfección con su imagen de elegancia relajada, y se convierte en el mejor escaparate para una colección pensada para mujeres reales y con estilo. El viaje, que la pareja ha bautizado como su “modo aniversario”, no podía haber comenzado con mejor pie… ni con mejor vestido.