Tamara Falcó se apunta al estilo francés con el conjunto de rayas más deseado del verano (y lo firma Sézane)

Tamara Falcó vuelve a hacer magia con su maleta de vacaciones.La marquesa de Griñón está disfrutando de una escapada de ensueño en L’Isle-sur-la-Sorgue, en plena campiña francesa, junto a su marido Íñigo Onieva. Y como ya es costumbre, nos ha regalado un nuevo look con el que confirma por qué su estilo effortless sigue siendo uno de los más aplaudidos del panorama nacional.

Desde el entorno rural de la Provenza, Tamara Falcó demuestra que el buen gusto no está reñido con la sencillez. Su look, acompañado de un pañuelo en la cabeza, zapatillas blancas y un bolso tote de algodón, es la viva imagen del “slow living”: desayunos sin prisa, paseos por mercadillos vintage y planes sin agenda. Un look que no solo es estiloso, sino que transmite calma, autenticidad y savoir-faire francés.

Un ‘total look’ rayado que respira verano (y sofisticación)

Para su segundo día de vacaciones, Tamara ha optado por un conjunto que no puede ser más chic y parisino. Se trata de un look de rayas firmado por la firma francesa Sézane, que ha conquistado los armarios de las insiders más elegantes. El conjunto está compuesto por la camiseta marinera Elina (80 euros), de manga larga, escote redondo y silueta ligeramente oversize, confeccionada en algodón orgánico; y por el pantalón Fausto (120 euros), un modelo recto de tiro alto con rayas verticales en azul claro que estiliza y alarga la figura sin renunciar a la comodidad.

Ambas piezas están elaboradas con materiales sostenibles y detalles cuidados, como el cierre lateral oculto del pantalón o la textura suave del algodón bio. Además, las rayas marineras —un básico eterno— se reinventan con este dúo que mezcla el azul marino y el blanco en distintas direcciones, aportando dinamismo y frescura al look.

Tamara Falcó con Íñigo Onieva. @tamara_falco

No es casualidad que Tamara Falcó haya elegido este conjunto de Sézane, una firma francesa que ha revolucionado el armario de las que más saben de moda. Con un enfoque sostenible, colecciones limitadas y una estética femenina, atemporal y muy parisina, Sézane ha conquistado desde editoras a influencers por igual. Y con looks como este, es fácil entender por qué.