Para gustos los colores y el amarillo no es tendencia

En ese interés por relanzar un sector que fue motor económico en la zona, nació hace doce años el certamen 080BCN, que rendía homenaje al código postal de la ciudad de Barcelona, cuando se escribían cartas en papel. 24 ediciones más tarde, la tecnología ha desplazado al sobre con sello, los teléfonos han sustituido a los blocs de notas pero el marco sigue siendo incomparable, un conjunto de edificios modernistas a un tiro de piedra de la Sagrada Familia, en el que se muestran las propuestas para la próxima primavera y verano de 27 diseñadores y marcas. Tres son internacionales: la firma neoyorquina Nicholas K; Nous Étudions de Argentina; y Marrakshi Life de Marruecos y el resto, catalanes o que están establecidos en Cataluña; Agnés Sunyer, All Sisters, All that she loves, Antonio Miro, Aubergin, Brain&Beast, Como pez en el agua, CustoBarcelona, Escorpión Studio Barcelona, Eñaut, Guillermina Baeza, Killing Weekend, Krizia Robustella, Laura Vecino, Lebor Gabala, Maite by Lola Casademunt, Mans Concept Menswear, Menchén Tomás, Narbon, Naulover, Oscarleon, Sonia Carrasco, Teoh & Lea y Txell Miras.