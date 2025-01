De Paula Vázquez a Daniela Blasco, los lookazos de la primera semifinal del Benidorm Fest 2025

Ya está en marcha una de las semanas más esperadas para los eurofans españoles de los últimos años, el Benidorm Fest 2025. Y ya conocemos a los primeros cuatro finalistas del Benidorm Fest 2025. Lachispa, Daniela Blasco, Lucas Bun y Kuve han conseguido su pase a la gran final, donde volverán a interpretar "Hartita De Llorar", "UH NANA", "Te Escribo En El Cielo" y "LOCA XTI", los temas que esta noche han conquistado al público y al jurado. ¿Cuál es vuestra favorita? Sin duda para nosotras Daniela Blasco, por su puesta en escena y su lookazo dorado con flecos y maxi botas de diva.

Pero no solo en los looks de las concursantes, también nos hemos fijado en los looks de las presentadoras en esta primera semifinal del Benidorm Fest 2025, y como siempre, Paula Vázquez ha sido la más elegante con un diseño 'made in Spain' para soñar despiertas. La presentadora de televisión lució durante la gala un diseño rojo con escote palabra de honor y maxi flor en 3D de Rubén Hernández Costura, responsable de los looks de Ana Obregón en las campanadas. Para esta gala ha elegido un vestido rojo de pailletes y silueta ajustada con escote palabra de honor y maxi flor en 3D.

BenidormFest 2025 MORELL Agencia EFE

No es la primera vez que Paula Vazquez luce uno de los diseños de Rubén Hernández en esta edición del Benidorm Fest 2025. Ya en las fotos oficiales optó por vestido del mismo diseñador con escote palabra de honor y con apliques metálicos plateados. Y hablando de apliques metálicos, el maravilloso look de diva de la música de Daniela Blasco para conseguir el pase a la gran final.

Primera semifinal del Benidorm Fest 2025 Joaquín Reina Europa Press

Un look de la mano del estilista Alberto Murtra que está siendo el encargado de los looks de Daniela Blasco en esta candidatura, y que también ha vestido a Chanel Terrero en sus últimas apariciones. Un look en dorado con los flecos como protagonistas, tanto en el top, en la falda como en las botas, para darle mucha más presencia escénica y movimiento a su baile.