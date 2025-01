Daniela Blasco: "No me molesta que la gente me compare con Chanel"

La cuenta atrás para el Benidorm Fest 2025 ha comenzado, y la emoción crece entre los seguidores de la música en España. El próximo 28 de enero se celebrará la primera de las dos semifinales de este prestigioso festival, en el que 16 artistas competirán por el codiciado micrófono de bronce y la oportunidad de representar a España en Eurovisión 2025, que este año tendrá lugar en Basilea, Suiza. Las galas, que se retransmitirán en directo por La 1 los días 28 y 30 de enero, culminarán con una final programada para el 1 de febrero, bajo la conducción de Paula Vázquez, Ruth Lorenzo e Inés Hernand. Entre los favoritos para la primera semifinal destaca la mallorquina Daniela Blasco, quien debutará con su tema "UH NANA". Con ella ha hablado LA RAZÓN.

Para quien no la conozco aún, quién diría usted que es Daniela Blasco

Soy una chica que comenzó en el mundo del arte bailando con ocho años y hace cinco años comencé a formarme en la música. Cuando llevaba un año cantando mi equipo actual me ofreció el proyecto de lanzarme como artista musical y yo no dudé en aceptarlo. En resumidas cuentas, desde los ocho años llevo formándome a tope y en el mundo del arte.

¿Por qué este año sí ha decidido presentarse al Benidorm Fest y no en otras ocasiones? ¿Qué es lo que le ha llevado a participar en esta edición de 2025?

Tomé la decisión con mi equipo porque nos parecía una idea increíble y más para una artista emergente como yo, ya que el Benidorm Fest es una plataforma muy importante y una oportunidad impresionante para darse a conocer. Tomé la decisión con ellos y he tenido por suerte la fortuna de ser una de las seleccionadas, aún no me lo creo mucho.

Su canción es una mezcla de hip hop, reguetón y electrónica ¿Cómo definiría "UH NANA"? ¿Qué busca transmitir con ella?

Lo que quiero transmitir es que la gente se lo pase bien, que no piense y que solo bailen y canten. Más que nada quiero formar una fiesta porque como dice la canción "hay un party en la calle" y al final quiero transmitir ese mensaje de fiesta y diversión constante. Por otra parte, la canción la definiría como algo fresco, juvenil y muy dinámica porque tiene muchos cambios.

Daniela Blasco, semifinalista del Benidorm Fest 2025 Andrés Gar Luján

Esta edición es la que más candidaturas, 1.000 canciones, se han presentado al Benidorm Fest ¿Cómo fue el momento cuando le comentaron que era una de las semifinalistas del festival?

Recuerdo que estaba en casa de una amiga mía porque habíamos ido ese día a comer juntar y me llamó un número que no tenía guardado. Yo pensaba que era el repartidor y no sabía si cogerlo o no, pero decidí descolgar el teléfono y en ese momento la persona que estaba al otro lado me comentó que estaba dentro del Benidorm Fest 2025. Fue un shock para mí y no me lo creía, no me salían ni las lágrimas. Llamé a mi familia y a mi equipo rápidamente, y lo recuerdo como algo muy heavy. Menos mal que decidí coger esa llamada.

Esta semana ha salido su videoclip que ha sido muy comentado de manera positiva en redes sociales ¿Cuánto de lo que se ve en él vamos a poder ver en la puesta en escena del Benidorm Fest?

No quiero decir mucha cosa porque no quiero dar muchas pistas, pero el concepto va a ser bastante distinto al videoclip, va a haber algunos cambios. Se podría decir que va a ser muy rompedor y por supuesto que habrá baile.

"UH NANA" es una apuesta arriesgada, pero a la par ambiciona ya que es muy complicado compagina baile y canto ¿Está trabajando mucho para poder no tener fallo en ese aspecto, en el de tener mucho fondo? ¿Cómo se prepara una persona para un evento como este?

Estoy diariamente trabajando con mi entrenador personal, hago entrenos de mucho fondo y cardio, corro mucho, hago mucha bicicleta… También tengo una cinta en casa que corro cantando y con los tacones puestos. Después de todo esto lo que hago es repetir el show una y otra vez todos los días para poder ganar resistencia y poder hacerlo con los ojos cerrados. La parte mental también la trabajo, sobre todo la de controlar nervios. Hay que respirar hondo y salir a darlo todo cuando llegue el día.

En ganar mucho fondo trabajó mucho Chanel hace unos años cuando fue a Eurovisión 2022. Mucha gente dice que usted por su canción tiene algo de ella e incluso de Beyonce ¿Cómo se toma esas comparaciones, las ves como un cumplido o cree que eso puede generarle mayor presión?

Para mí es un gran cumplido porque son mujeres muy talentosas y es un gran honor que me comparen con gente tan increíble. Es verdad que siento que la propuesta mía y la de Chanel son muy distintas, pero no me molesta que la gente diga que nos parecemos.

Las entradas para las semifinales y para la final se acabaron en tiempo récord ¿Le ha sorprendido este hecho? ¿Qué ambiente espera encontrarse esos días en el Benidorm Fest?

Yo espero con ansias que llegue ya el día de la semifinal. Tengo una intuición de que va a ir todo muy bien, de que nos lo vamos a pasar fenomenal y de que los shows van a ser increíbles. Tengo las expectativas muy altas de que esta experiencia que es el Benidorm Fest. Este año hay mucho talento y creo que todas las canciones merecen un momento, su momento porque todos son temazos. Creo que el hecho de que el festival esté teniendo mayor importancia se debe en gran parte al nivel de los artistas que se presentan y a sus canciones.

Los 16 participantes del Benidorm Fest 2025 RTVE

En esta edición hay artistas famosos como Melody o Sonia y Selena, y también artistas jóvenes que también prometen mucho como es su caso ¿Cómo ve al resto de participantes, cree que alguno parte con algún tipo de ventaja por tener más renombre que otros?

Yo creo que todo al final está en manos del directo y se puede demostrar que todos somos muy talentosos, pero creo que es algo que se verá en los directos. Dentro de los semifinalistas que estamos creo que Lachispa es muy potente y que tiene un temazo.

¿Se ve pasando la semifinal y ganando con "UH NANA" la final? En caso de que se diera esto, ¿tiene alguna promesa pensada?

Sí claro que me visualizo en pasando las semifinales y por qué no ganando la final. De momento no tengo nada pensado, no me he planteado qué haría si gano porque estoy focalizada en que salga el show perfecto.

España viene haciendo en los últimos años buen papel en Eurovisión, pero parece casi una utopía el que podamos ganar el ansiado micrófono de cristal ¿Qué cree que le falta a España para poder ganar Eurovisión?

Siento que le falta un poco de frescura, algo que creo que mi canción aporta ya que es juvenil, fresca y moderna. Además, con todos los giros que tiene mi show podría dar un espectáculo muy completo. Yo me siento muy satisfecha de "UH NANA" y visualizo mucho el poder ganar Eurovisión.