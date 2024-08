El posado más inesperado (y diferente) de Tamara Falcó en bikini en sus vacaciones en Seychelles

Tamara Falcó es muy diferente a otras famosas, y eso lo tenemos claro. Su estilo clásico y más pijo nunca deja indiferente a nadie, y también sabemos que su fe tampoco la deja mostrar mucho su cuerpo en redes sociales ni con looks muy sensuales. Y nos lo acaba de volver a mostrar con este posado en bikini de lo más inesperado en sus vacaciones de lujo. Porque mientras el resto de famosas posan en bikini o en bañador, Tamara Falcó solo nos ha mostrado una parte de su bikini de triángulo estampado porque ha decidido envolverse en una toalla para su posado del verano.

No hace falta que los sigan los paparazzi, porque Tamara Falcó e Íñigo Onieva nos están transmitiendo a través de sus cuentas de Instagram, su viaje de lujo a Seychelles porque la mayoría son intercambios o colaboraciones, entonces, si quieren ir gratis o con descuento, no les queda más remedio que hacerlo. La pareja ha tirado la casa por la ventana y se aloja en una villa privada de lujo en el exclusivo Raffles Seychelles. El resort cuenta con todas las comodidades posibles y está ubicado en la costa norte de Praslin, la segunda isla más grande del conocido archipiélago. Un entorno envidiable y paradisíaco donde Tamara Falcó ya nos ha mostrado alguno de sus looks, como una falda estampada que nos conquistó y ahora ese poco trozo de bikini estampado que podemos ver.

Tamara Falcó y su posado en toalla. @tamara_falco

Tendencias bikinis mujeres +40

Aunque el negro sigue siendo el color más escogido esta temporada tendrá que competir con el salmón e, incluso, con los tonos neones. Además, también veremos en las playas los print tropicales y los volantes en la zona del pecho, y también como el naranja y rojo. En esta lista de bañadores para mujer de 40 o 50 años, incorporamos este modelo por tener el estampado tendencia con cinturón que reafirma la cintura.

Y Mar Flores nos deja claro como seguir llevando bikinis triángulo que además resalta su bronceado.