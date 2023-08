La Princesa Leonor sorprende, en una visita social durante sus vacaciones en Mallorca, con un vestido sostenible y al estilo 'Barbiecore'

Tras convocar a toda la prenda en la ya icónica recepción de invitados, esta vez y por segunda consecutiva, en el Palacio de Marivent,la Reina Letizia y sus hijas, Leonor y Sofía, han acudido por sorpresa a conocer la labor social que se realiza en la Granja Escola de Jovent, cera de Palma. Dadas las circunstancias especiales de su visita, han preferido pasar desapercibidas para la prensa para conocer esta gran iniciativa en la que niños con diversidad funcional se benefician de la naturaleza y de la interacción con animales, a modo de terapia. Ha sido la propia escuela, a través de sus redes sociales, la que nos ha informado de la visita y ha hecho que, obviamente, nuestras miradas fueran directas a loslooks de nuestras royals. Sofía y Letizia apostaron por un estilismo de dos piezas: más casual, con blusa ybermudasdenim en el caso de la Reina;y más boho, con pantalón de lino (súper favorecedor) y camiseta básica, en el caso de la Infanta.

Sin embargo, fue el look de la Princesa Leonor el que acaparó todas las miradas. Manteniéndose fiel al estilo que la lleva acompañando en los últimos meses y, a modo de guiño a la tendencia Barbiecore, la heredera apostó por un sencillo vestido fucsia de manga corta y unas deportivas. Se trata de una prenda sostenible de la firma & Me Unlimited, que forma parte de su colección My Sustainable Look, confeccionada completamente a partir de materiales ecológicos. Este vestido Rala está confeccionado como un modelo con cuello de solapa, botonadura central y falda holgada que cae tras el fruncido de su cintura, que estiliza la silueta y convierte a esta prenda en una opción muy favorecedora.

Visita Granja Escuela Jovent @granjaescuelajovent

Vestido Rala, de & Me Unlimited (29,99€, antes 99,99€)

Aunque las vacaciones de los Reyes en Mallorca están llegando a su fin, nos mantendremos pendientes de los próximos estilismos con los que nos sorprendan en la isla (y tras su vuelta a la Península).