Sonrisas y mucha complicidad: Felipe, Letizia y sus hijas se relajan en su posado oficial

Aunque popularmente consideremos que la Familia Real Española inicia sus vacaciones cuando llegan a Palma de Mallorca, lo cierto es que aquí no termina su trabajo. Son muchas las tradiciones y citas obligatorias recogidas en la agenda oficial de la Casa, de ahí que la Reina Letizia dijese en su día que, para ella, esto no son vacaciones. Quizá por ello, de entre todos los puntos de la hoja de ruta del clan real en la isla balear, destaque el habitual posado oficial con el hermoso horizonte mallorquín como telón de fondo. Un día especial que para los periodistas y fotógrafos supone una oportunidad única en el año de ver al Rey Felipe VI, a la Reina Letizia, y a sus dos hijas, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía, en actitud distendida y relajada, más allá de los estudiados movimientos mostrados en aquellos otros actos oficiales donde cada detalle es medido al milímetro.

Familia Real Española Gtres

La expectación era máxima en los Jardines de Alfabia donde se ha emplazado el tradicional posado de la Familia Real Española. Pasaban las 20 horas cuando los Reyes, en primer plano, seguidos de cerca por sus hijas, hacían acto de presencia con una amplia sonrisa como carta de presentación.

Al igual que hiciesen el año pasado, cuando emplazaron su posado oficial de vacaciones en la Cartuja de Valldemossa, esta vez el Monarca y su familia han querido cambiar de escenario como plan alternativo al habitual palacio de Marivent. Ahora se han citado con los reporteros y los profesionales gráficos en un punto mágico de la Sierra de Alfabia, un enclave con aires hispanoárabes y jardines al más puro estilo inglés que ofrecen un nuevo paisaje para la foto más esperada del año.

Familia Real Española Gtres

Por un día, la Familia Real Española se muestran más cercana a la prensa que nunca. De hecho, si siempre está fijado por norma hacer preguntas a los soberanos y no incomodarlos en ningún momento, en un día como hoy con el posado oficial, esta regla se desdibuja. Siempre con el máximo respeto, se permiten plantear algunas cuestiones sin mayor trascendencia ni importancia. Los Reyes y sus hijas no dudan en responder cuando ven que la pregunta es inocente o no compromete su privacidad.

Es más, este posado anual es casi entendido como un regalo para los medios, una forma de corresponderles con una cita distendida por tantas horas de trabajo acumuladas durante el año. Ella misma sabe bien los entresijos de la profesión, de ahí quizá que hayan decidido fijar en el calendario su tradicional salida un lunes, día en el que se cierran las revistas del corazón y asegura la mejor estampa para la primera plana del papel cuché del miércoles.

Familia Real Española Gtres

Una extraña coincidencia

Cabe señalar que ha causado revuelo el hecho de que Don Felipe y Doña Letizia hayan fijado su tradicional posado este lunes. No por el día elegido, sino porque suponía en sí una contraprogramación a otro evento oficial protagonizado por la Reina Doña Sofía en Granada. Un acto recogido en la agenda oficial y que, por lo tanto, nunca es casual. La Reina Emérita presidía el acto conmemorativo del 30 aniversario del fallecimiento de su majestad, el Rey Balduino de Bélgica. Sin embargo, todas las miradas estaban puestas en Mallorca, en la ansiada aparición de su hijo, su nuera y sus nietas.

Reina Doña Sofía en Granada Gtres

La cita de Don Felipe y Doña Letizia con los medios en este posado no se encuentra registrado en la agenda oficial, de ahí que se avise el mismo día del encuentro. Son lógicas las razones de seguridad que hay detrás de este secretismo hasta última hora, pero esto quizá lo que ha servido es para acrecentar las dudas sobre la coincidencia de las apariciones de la Familia Real en Mallorca, con la de la Reina Doña Sofía en Granada.