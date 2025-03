La Reina Letizia acapara todas las miradas con chaqueta de cuero roja en la inauguración de ARCO

Los Reyes Felipe VI y Letizia han vuelto esta tarde a una de sus citas favoritas. Sus Majestades han inaugurado en IFEMA la la 44ª Feria Internacional de Arte Contemporáneo-ARCOmadrid, una de las principales plataformas del mercado del arte, y pieza imprescindible en el circuito internacional de promoción y difusión de la creación artística. La feria arranca esta tarde y se alargará hasta el próximo 9 de marzo en IFEMA de Madrid.

Doña Letizia, para esta cita tan especial, ha lucido un total look negro compuesto por pantalón de traje, jersey de cuello redondo y zapatos de salón. El toque de color lo ha añadido con una cazadora de cuero de color rojo de Mango, que ha combinado con un bolso vegano "made in Spain" de color burdeos de la firma Maison Admire. Como cada año, la Reina no ha dejado indiferente a nadie con su look.

Los Reyes inauguran la feria ARCO de Madrid Gtres

El año pasado, durante la inauguración de la 43º edición de ARCO, Doña Letizia lució uno de sus looks menos arriesgados en comparación con sus visitas anteriores al evento cultural. La Reina optó por una busa de Adolfo Domínguez en tres dimensiones, pues presenta piezas cruzadas en blanco y nude. Sin mangas, cuenta con cuello redondo y pertenece a una temporada pasada de la firma gallega. A pesar de la originalidad de la pieza, no se pudo apreciar bien porque Doña Letizia no se quitó el abrigo debido a las bajas temperaturas de la capital. Este año, al igual que en 2024, el frío y la lluvia ha marcado toda la jornada.

Homenaje a las víctimas del terrorismo

El 6 de marzo los Reyes de España presidirán en el Auditorio Nacional de Música de Madrid el XXIII Concierto "In Memoriam" Víctimas del Terrorismo, que reunirá a las principales instituciones del Estado, Gobierno, partidos políticos y distintos estamentos sociales y económicos de la sociedad española. Este concierto se celebra cada año en vísperas del 11 de marzo y rememora a las 193 víctimas de los atentados del 11M de 2024 en Madrid.