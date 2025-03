La Reina Letizia vuelve hoy a ARCO: estos son sus looks más rompedores y recordados

Uno de los looks más esperados año tras año para la Reina Letizia, es el de la inauguración de ARCO. Y ha llegado el día. Apuntad la hora, esta tarde de miércoles a las 18:00 horas. La 44ª feria internacional de arte contemporáneo ARCOmadrid 2025 arranca este miércoles 5 de marzo hasta el próximo día 9 en Ifema Madrid. Los Reyes Felipe VI y Letizia inaugurarán por la tarde oficialmente la edición, que comenzará con un aplauso homenaje a la emblemática galerista coleccionista Helga de Alvear, quien fallecía el pasado 3 de febrero.

Una de las citas más esperadas del año en la agenda oficial de la Reina Letizia, la inauguración de ARCO. Si ya de por sí las apariciones de la Reina generan interés, en la Feria de Arte Contemporáneo es doble, puesto que los looks que elige no dejan a nadie indiferente. Del estilo rockero con un total look de cuero, pasando por rojo al blanco impoluto. Una cita que esperamos con ganas la de esta tarde a partir de las seis de la tarde, y a la que la Reina Letizia a la que acude desde 2009.

El año pasado, la Reina Letizia, menos arriesgada de lo habitual elegía una blusa de Adolfo Domínguez en tres dimensiones, pues presenta piezas cruzadas en blanco y nude. Sin mangas, cuenta con cuello redondo y pertenece a una temporada pasada de la firma gallega. Sin duda, una pieza muy original esta de Adolfo Domínguez, con el bajo asimétrico, aunque por el frío no la pudimos ver del todo bien porque la monarca no se quitó el abrigo.

Los Reyes Felipe y Letizia inauguran de ARCO 2024 Kiko Huesca Agencia EFE

En 2023, la Reina Letizia lució un diseño en rosa pastel de Moisés Nieto con un tejido técnico brillante de lo más actual.

La Reina Letizia en ARCO. GTRES

En 2022 la Reina Letizia se empoderó para acudir en solitario con un traje azul marino con raya diplomática de Inés Martín Alcalde, formado por americana entallada con doble botonadura y pantalón pitillo. Que se convirtió en uno de nuestros favoritos hasta el momento, con el del año anterior a este.

La Reina Letizia inaugura ARCO. Chema Clares GTRES

Pero sin duda, uno de los looks favoritos por todos fue el de 2019. La Reina Letizia apareció en ARCO con un vestido de cuero de & Other Stories de estilo kimono de lo más rompedor. Además, peinó su melena en una coleta con flequillo al lado y un lazo que esta temporada vuelve a ser máxima tendencia.

Letizia en ARCO 2019. Gtres

Veremos si esta tarde, a partir de las 18:00 horas, la Reina Letizia nos vuelve a sorprender en ARCO como hizo ayer en Oviedo con un look de lo más empoderado y 'Caiga quien Caiga', con traje y corbata.