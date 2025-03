La Reina Letizia se empodera en Oviedo con un look masculino con guiño a 'Caiga quien caiga' con traje (y corbata)

La Reina Letizia empieza la semana con su agenda oficial en su tierra en Oviedo, en el único acto de mañana que tendrá, ya que el miércoles y el jueves la veremos en sesión de tarde. La Reina Letizia preside este martes en Oviedo el acto central del Día Mundial de las enfermedades raras. La monarca preside a esta hora en Oviedo el acto central del Día Mundial de las enfermedades raras, que por primera vez se celebra en la capital del Principado. La Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER) ha organizado este evento, que pondrá en el centro a las "pERsonas", como refleja el lema de la campaña que FEDER ha lanzado este año para visibilizar la realidad de quienes conviven con estas patologías.

Si bien este Día Mundial se conmemora el 28 de febrero, FEDER ha convocado a todo el movimiento asociativo el próximo martes con el objetivo de centralizar la celebración en una cita que reunirá a pacientes, familias, investigadores y representantes institucionales. Para esta mañana en su tierra, la Reina Letizia ha optado por un look muy masculino con traje y corbata. Un estilismo, que aquí a una que escribe, no le parece nada casual, si no un guiño a 'Caiga quien Caiga', porque recordemos el vídeo que se hizo viral de la monarca preocupada por uno de sus reporteros antes del cierre del programa de Telecinco.

El look de la Reina Letizia. Gtres

Todo sucedió en Tudela, durante la 31ª Muestra de Cine Español y en conmemoración del 40º aniversario de Los santos inocentes de Mario Camus. Allí, Fez no dudaba en acercarse a doña Letizia con la intención de entregarle las míticas gafas de sol del formato. “¿Cómo estáis, Daniel? ¿Cómo estáis de ánimo? He leído cosas y he oído cosas”, preguntó la Reina con preocupación por el fin del programa. El reportero, en su estilo habitual, respondió: “Con mucho frío, pero bien. Un poco tristes…Si nos puede dar un indulto real”. "Bueno, bueno, esas cosas...", decía doña Letizia intentando evadir la propuesta y volvía a interesarse nuevamente por Daniel Fez, "¿Pero tú estás bien? ¿Qué vas a hacer ahora?". "Vamos a luchar por continuar aquí", aseguraba él."Un saludo para todo el programa y todo el equipo. Un abrazo a todos y muchas gracias", concluía la Reina, protagonizando un auténtico momentazo antes de su última emosión este fin de semana.

El look de la Reina Letizia. Gtres

La Reina ha estrenado traje de la firma francesa Sandro con chaqueta con cierre de doble botonadura, bolsillos con solapas en los laterales junto a un pantalón recto de pierna ancha decorado, con pinzas. Un traje que podemos encontrar en la web de la etiqueta por 60 euros, y además, lo ha combinado con camisa blanca y una corbata de estilo pañuelo con un look muy original.

Mañana la Reina Letizia vuelve a ARCO

Mañana las seis de la tarde volveremos a ver a la Reina, junto al Rey Felipe, en la inauguración de ARCO, una de las fechas más esperadas del año para ver el estilismos elegido por Letizia. A pesar de que el look de ARCO del pasado año escondía un top súper original, la Reina Letizia escogió un look mucho más sencillo de lo esperado, ya que en años anteriores siempre innovaba mucho más. Como en 2019 cuando estrenó un vestido de cuero de & Other Stories que ha repetido en varias ocasiones.

La Reina Letizia en ARCO. Gtres

También para recordar en sus estilismos más atrevidos, el 'total look' blanco con el que se unía a las tendencia de las capas con un diseño de la marca sostenible On Atlas. O en 2023 con el vestido rosa tornasolado de Moisés Nieto.