Rocío Osorno confirma con un vestido de gasa que el negro es el color ideal para ser la invitada perfecta en otoño

Lo de Rocío Osorno cada día nos sorprende más, y es que la influencer española no solo se ha consolidado como una de las prescriptoras de contenido más importantes del país en los últimos años, sino que también podemos decir con voz alta que da igual la ocasión, las decisiones estilísticas de la sevillana siempre son de matrícula. Ya sea apostando por tendencias de nueva temporada antes que nadie, como hizo con los pantalones bombachos de Zara o la falda de estampado leopardo de Mango o convirtiéndose una y otra vez en la invitada perfecta dentro y fuera de las fronteras nacionales.

En esta ocasión, lo ha vuelto a hacer y se ha marcado un lookazo en clave invitada desde su amada Sevilla, para una de esas citas que año tras año van ganando importancia en el calendario social andaluz, la gala de Premios de la Revista Escaparate. Donde la influencer ha apostado por un outfit todo al negro y el resultado como no podía ser de otra manera ha sido impecable. La verdad, es que no nos esperábamos menos de una de nuestras prescriptoras favoritas en lo que a moda se refiere.

La elección de Rocío Osorno que corona al negro como el color para invitadas de otoño

No estás leyendo nada nuevo cuando te decimos que el color más oscuro de la paleta cromática es sin lugar a dudas el más elegante. Pero lo que no nos esperábamos era ver a Rocío con un diseño como el que llevó en la noche de ayer en Sevilla, totalmente fuera de su zona de confort como ella misma decía en sus redes sociales. Aun así, el resultado es digno de inspiración para esos eventos de gala o etiqueta que tengas en los próximos meses, hasta nos atreveríamos a decir que de cara a las festividades navideñas podría ser todo un acierto. Sí, como lees.

Se trata de un diseño de la firma homónima de la influencer, Rocio Osorno Studio. Un vestido de corte maxi, compuesto de un top sin mangas con una especie de péplum superpuesto de acabado brillante, que además de sumar sofisticación estiliza y marca la cintura a las mil maravillas, todo ello terminado con una falda de largo hasta los pies en la misma gasa que la parte superior, muy fluida y ligera.

El peinado más arriesgado de Rocío Osorno

Aunque lo que más nos ha llamado la atención del look de la influencer no fue del todo el vestido, sino el peinado elegido por esta. Una elección muy alejada de las sutiles ondas y recogidos a los que nos tiene acostumbradas, pero que le da un toque rompedor que encaja a la perfección con la elegancia del outfit. En esta ocasión, Rocío apostó por un 'wet look' muy en tendencia y que estamos seguras de que no vamos a dejar de ver en cuanto la temporada otoño-invierno quedé oficialmente inaugurada. A las pruebas nos remitimos, ya sabes que cualquier cosa sea en términos 'fashion' o 'beauty' que comparte Rocío en redes, es cuestión de tiempo que se haga viral.