Rocío Osorno o el vestido de invitada en chocolate que le ha hecho triunfar en una boda de septiembre

Podrá acercarse el frío o la borrasca, pero la realidad es que las bodas, bautizos o comuniones siguen vigentes durante este otoño. Ante esta situación de inestabilidad climática, conseguir un look de invitada parece ser todo un reto. Decimos parece ser, puesto que simplemente debemos saber unos sencillos trucos de estilo, así como estar atentas a las tendencias actuales, para conseguir deslumbrar como acaba de hacer Rocío Osorno esta noche de viernes. Ya adelantamos que es favorecedor, elegantísimo y acorde con lo que más se llevará esta temporada.

Nuevo fin de semana, nuevos looks de invitada por analizar. En el mes de septiembre todavía tendremos mucho de qué hablar sobre las diferentes bodas que están a punto de celebrarse, como la de Rocío Camacho o Natalia Palacios la próxima semana. Con ello, tanto las celebridades como las influencers están inundando las redes sociales con diferentes ideas de cómo convertirse en la mejor asistente del evento. Eso sí, ya vamos cambiando los escotes de palabra de honor por las mangas largas o los estampados más llamativos por los tonos apagados, de acuerdo con el cambio de estación que cada vez se va acercando más. Rocío Osorno ha sido una de las insiders que no ha dudado en darnos una propuesta sensata y de efecto tipazo.

Rocío Osorno con un vestido chocolate en tendencia

Ya lo sabe Rocío Osorno, el chocolate es el color de la temporada. Lo demostró durante su debut en la alfombra roja del Festival de Venecia con un magnífico diseño de su propia firma y ahora lo ha vuelto a relucir en una boda en Guadalajara. Solamente le ha hecho falta ir a su atelier para conseguir un vestido de invitada sofisticado, original y que favorece la silueta. Como bien indica en su página web, se trata de un diseño llamado Éclat, de hombrera recta, cuello a la caja y mangas largas ajustadas que lleva una costura central en todo el largo junto con una abertura trasera. Está confeccionado en crepé mate en color café combinado con un tejido de jacquard en diferentes tonos de café y verdes en hilos de lurex dorados. Actualmente está disponible en todas las tallas por 320 euros.

Cómo elevar un look de invitada

Esta vez, Rocío Osorno ha confiado en accesorios sutiles, pero que siguen la misma línea que esta indumentaria. Y es que ha añadido unos pendientes florales de acabado en dorado que pretendía combinar con unas sandalias de tacón a juego. Pero, como bien nos ha hecho saber a través de los comentarios de la publicación de Instagram, los ha sustituido por unos zapatos cerrados, apostando por la comodidad y en sintonía con las temperaturas. Ahora bien, como no ha encontrado ningún bolso que le convenciera, ha recurrido a su taller para que le hagan un clutch con el mismo estampado del vestido.

También, en términos de belleza, la influencer sevillana ha apostado por el cabello suelto con ondas desenfadas y un look de maquillaje con sombras de ojos marrones para dar profundidad a la mirada y labios rosados.