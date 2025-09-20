Así es el vestido de novia minimalista de Natalia Palacios en su boda en Málaga: de firma española y con un velo de cuento

La influencer Natalia Palacios ha vivido uno de los días más especiales de su vida dando el "sí, quiero" en el Castillo de Santa Catalina, en Málaga, rodeada de familia, amigos y un entorno que parecía sacado de una película romántica. Si algo quedó claro desde el primer momento es que el estilismo de la novia iba a dar mucho que hablar: no solo por el escenario mágico, sino también porque confió en Victoria Colección, la firma de Vicky Martín Berrocal, para firmar los dos vestidos que marcaron la jornada de viernes.

En un momento en el que los vestidos de novia se convierten en inspiración inmediata en Instagram y Pinterest, Natalia ha sabido posicionarse como una auténtica referente de estilo 'bridal'. Y es que, sus elecciones encajan a las mil maravillas con esa nueva generación de novias que buscan diseños atemporales, pero con guiños modernos, piezas con sello español que celebran la tradición sin renunciar a la frescura. Una fórmula que no solo arrasa en pasarela, sino también en bodas tan especiales como esta.

El vestido de novia palabra de honor con falda princesa que conquistó Málaga

Como nos comentaban desde Victoria Colección, para la ceremonia, Natalia Palacios se decantó por un vestido palabra de honor en mikado de seda, con una estructura impecable y una falda de silueta princesa que caía con majestuosidad sobre el altar. El detalle más sorprendente (y práctico) lo encontramos en los bolsillos ocultos, una seña de identidad que cada vez gana más terreno en los diseños nupciales y que aporta un aire desenfadado y moderno sin restar sofisticación.

Boceto vestido ceremonia Natalia Palacios. Victoria Colección

El vestido, acompañado por un velo infinito que multiplicaba el efecto escénico al caminar hacia el altar, estaba pensado para realzar la figura sin excesos, dejando que la pureza de las líneas hablara por sí sola. Un diseño que confirma que lo minimalista también puede ser espectacular.

El segundo vestido: encaje italiano y silueta de sirena para la fiesta

Tras la ceremonia, la novia sorprendió con un segundo vestido de Victoria Colección diseñado para la fiesta. En este caso, un modelo confeccionado en encaje italiano bordado en cristal, de silueta sirena y escote barco, que añadía sensualidad y ligereza al look nocturno. Las mangas largas y ajustadas aportaban un punto de romanticismo clásico, mientras que los bordados estratégicos jugaban con transparencias sutiles que lo convertían en una auténtica joya de costura.

Este cambio de vestido permitió a Natalia disfrutar del baile y la celebración con un look mucho más desenfadado, pero igual de especial, demostrando la importancia de tener un segundo outfit nupcial que refleje otra faceta de la novia.

Boceto vestido fiesta Natalia Palacios. Victoria Colección

Con estos dos vestidos, Natalia Palacios no solo vivió el día más especial de su vida, sino que además nos regaló un auténtico manual de estilo nupcial. La mezcla entre tradición y modernidad, el equilibrio entre sencillez y sofisticación, y ese toque español tan característico de Victoria Colección, hacen que esta boda se convierta en inspiración asegurada para todas las novias que dirán 'sí, quiero' en lo que queda de 2025 y más allá.