Rocío Osorno revoluciona Instagram con este vídeo con su ex marido y con la cazadora capa de cuadros de nueva colección de Zara

¿A vuelto Rocío Osorno con su ex marido? Pues aunque lo ha negado por activa y por pasiva en los últimos meses, la redes sociales y sus compañeros influencers, han enloquecido con este vídeo. Estamos hablando del Reels que la sevillana subió hace 14 horas con la canción de 'DTMF' de Bad Bunny junto a su ex marido Coco Robatto y que ya tiene más de 3 millones de visualizaciones en su cuenta de Instagram, y 236 mil en TikTok. Desde Violeta Mangriñán con un "aquí hay tema pero vamos", a su íntima amiga Teresa Bass con un "a ver si volvéis ya". Y aunque nosotras estamos también muy dentro de este salseo, nos hemos tenido que fijar en esta cazadora capa de cuadros de nueva colección de Zara que no puede ser más ideal.

Las pasarelas, el street style y las grandes cadenas se han puesto de acuerdo para coronar la capa como el abrigo imprescindible de la temporada. Puede que no sea la prenda más fácil del armario, pero la capa llega dispuesta a convertirse en la chaqueta del invierno. En versiones más o menos abrigadas, las colecciones para esta temporada están repletas de esta prenda de abrigo de patrón sencillo que a veces no resulta práctica en el día a día, pero esta cazadora capa con estampado de cuadros de nueva colección de Zara que ha estrenado Rocío Osorno no puede ser más ideal, y cómoda porque lleva mangas. Además, con tonos marrones en el estilismo para ser aún más tendencia.

Cazadora capa cuadros de Zara (49,95 euros)

Cazadora capa. Zara

Una cazadora de cuadros que Rocío Osorno ha combinado con un top en marrón y pantalones a tono. Y hablando de combinar, Coco también luce una camisa de cuadros en este Reels de Instagram con el que revolucionaron el domingo por la noche para muchos en redes sociales.