Nos olvidamos de las rebajas por el look denim más ideal que Rocío Osorno se ha comprado en Parfois

No todo iban a ser vestidazos en el armario de Rocío Osorno. Bien es cierto que la influencer sevillana sabe cómo triunfar en las grandes noches, pero con su último look nos ha dejado claro que maneja todos los estilos igual de bien, y es que ya sea para ser la mejor vestida de un evento, para irse de viaje a Londres o para un día de playa con sus peques, Rocío nunca falla. Es un hecho, la influencer se ha convertido en un referente de estilo para millones de mujeres de nuestro país y no lo decimos nosotras, lo dicen los casi 2 millones de seguidoras que la sevillana acumula en su cuenta de Instagram. Y ahora lo ha hecho con este conjunto denim de nueva colección de Parfois.

El doble denim es la tendencia, está claro. Si el otro día era Amelia Bono, ahora es Rocío Osorno la que se ha apuntado con este conjunto de nueva colección de Parfois. Porque este conjunto de la marca de portuguesa que ya luce la influencer sevillana resume todas las tendencias de el invierno 2025: el doble denim. En 2023 lo llamaron Canadian Tuxedo y fue una de las tendencias más interesantes del año. Ya en septiembre y con el frío, las mujeres más influyentes, lo que vemos por la calle y lo que ya mostraron las pasarelas en su día confirman que el doble denim vuelve a ser imprescindible. Rocío Osorno nos tiene acostumbradas a un armario al alcance de todas, por si no lo sabías la mayoría de prendas que comparte son de Zara, y por supuesto, cada vez que ella estrena algo, desaparece como si de brujería se tratara de los estantes y web del gigante de Inditex. Pero en este caso, lo ha hecho con este look de Parfois denim.

El look de Rocío Osorno. @rocioosorno

Camisa denim manga larga de Parfois (39,99 euros)

Camisa. Parfois

Pantalón denim de Parfois (39,99 euros)

Pantalón denim. Parfois

Y así es como Rocío Osorno nos ha vuelto a dar una lección de estilo, que sin duda nosotras copiaremos en las próximas semanas, con un buen abrigo de pelo encima para no morir congeladas en Madrid.