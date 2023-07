Rocío Osorno tiene el vestido rojo de invitada perfecto para las bodas de verano

Llega la temporada de bodas, y es que el verano incita a que celebremos el amor por todo lo alto, como hemos visto con la reciente boda de Paddy Noarbe y Marcos Llorente, quien contrajeron matrimonio ayer día 30 de junio, siendo una boda espectacular en la que ambos deslumbraros con sus looks tan elegantes, sencillos y clásicos. Tampoco nos dejamos atrás a la preboda que tuvo lugar ayer de Edurne con David de Gea, quienes, después de 12 años de relación, hoy sábado 1 de julio se casan en la isla de Menorca. No olvidemos de la gran boda de julio, tan esperada por muchos, de Tamara Falcó e Íñigo Onieva. Sin duda, somos muchas las que en estos meses tenemos bodas a las que acudir, por lo que es esencial que nos hagamos con un vestido de invitada acorde a la ocasión, teniendo en cuenta si esta es de día o de noche, así como el lugar en el que sea la celebración. En esta época del año, nuestras influencers sacan a relucir los vestidos más estilosos y elegantes en sus redes sociales, llegando a inspirarnos a la hora de hacernos con el look perfecto para una boda. Sin duda, la influencer que despunta a la hora de crear looks aptos para este tipo de celebraciones es Rocío Osorno, quien luce perfecta en París con un vestido rojo de su propia firma.

Rocío Osorno, quien sabe cómo vestir acorde a cada situación, la hemos visto lucir desde las prendas más en tendencia y fresquitas para el verano, como este conjunto de Rocío Osorno de falda maxi y top de Mango en tonos buganvilla, morados y azules, un look que no ha pasado desapercibido y que, por la vivacidad de sus tonos, elevan el tono dorado de la piel. Sin embargo, si por algo destaca Rocío Osorno es por sus vestidos y prendas aptos para ocasiones especiales, como bautizos o eventos. En esta ocasión, la influencer viajaba a París y allí nos sorprendió con un vestido largo de escote redondo, una prenda básica que, por sus mangas abullonadas y de farol, lo convierten en un vestido de invitada que no pasará desapercibido. ¿Cómo combinar este vestido de invitada? Rocío Osorno ha optado por un recogido, ya que el protagonismo reside en esta prenda y, como accesorios, unos pendientes maxi en dorado. Sin duda, este vestido es un acierto absoluto como look de invitada, aunque todavía hay que esperar a que esté en la web de la firma de la diseñadora.

Los vestidos en rojo son un acierto durante los meses de verano ya que favorecen el moreno y sienta genial tanto a chicas rubias como morenas, así que hazte con uno para lucir perfecta en una ocasión especial.