Edurne se viste de novia ibicenca con este maravilloso (y romántico) vestido blanco para su preboda en Menorca

La boda de Paddy Noarbe y Marcos Llorente no será la única de este fin de semana, pues Edurne y David de Gea están de celebración y es que hoy, sábado 1 de julio se convierten en marido y mujer tras 12 años juntos. El día más esperado y bonito de sus días al que tanto empeño, esfuerzo y cariño le han puesto será en la isla de Menorca y al que acudirán sus amigos, familiares y compañeros de trabajo de ambos, como Risto Mejide, Santi Millán o Dani Martínez. Aunque el día grande es hoy, sábado 1 de julio, la pareja celebró ayer una preboda de ensueño rodeados de la gente que más quieren. Siguiendo con la estética de la isla, ambos escogieron una temática ibicenca en la que tanto los invitados como ellos mismos debían de escoger looks en blanco, aunque sí vimos pequeños toques de color a algunos de ellos. En un enclave de ensueño, la pareja deslumbró muy felices durante la velada de ayer, atendiendo a todos los invitados para que se sintiesen cómodos y bien recibidos.

En cuanto al look de los novios, la cantante escogió un espectacular vestido blanco largo de tirantes y detalles de drapeados en el escote y fruncidos en la cintura, lo que hace que estilice el cuerpo y aporte un efecto de 'vientre plano'. En la espalda, cuenta con un gran escote que hace que este vestido destaque por su sensualidad, siendo un acierto absoluto que culminó con unas alpargatas de cuña también en blanco. Como detalle final, la melena suelta con ondas al agua, creando un look de lo más sencillo, atemporal y perfecto para una noche relajada celebrando el amor. En cuanto al novio, David de Gea, portero del Manchester United, opto por un traje de lino en blanco roto que llevó junto con una camiseta blanca y unas zapatillas de deporte, haciendo que el look sea más formal y todoterreno. David de Gea y Edurne contraerán matrimonio hoy sábado 1 de julio y, pese a que ambos han sido muy discretos a la hora de desvelar detalles de su enlace, sabemos que tendrá lugar en las Canteras de S'Hostal, un paraje espectacular de piedra en la Ciudadela, Menorca.

Edurne en su preboda con David de Gea GTRES

Un vestido sencillo perfecto para un día tan especial.