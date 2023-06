El último vestido de Tamara Falcó antes de la boda es asimétrico, cut out, de estampado tropical y súper rebajado

Tamara Falcó viaje hoy a Nueva York en un viaje de ida y vuelta para la última prueba de su vestido de novia antes de la gran boda del año el próximo 8 de julio, pero antes de eso, ha acudido a su última tertulia de actualidad de 'El Hormiguero' de la temporada. Y como no podía ser de otra manera, nosotras nos hemos enamorado de su vestido más tendencia y más veraniego, que además está de rebajas en su colección para Pedro del Hierro. La semana pasada, Tamara Falcó confesó cómo estaban sus nervios a pocas semanas de la boda y, durante este programa, ha dado algunas actualizaciones de su vestido y ha contado una petición que le ha hecho Isabel Preysler en esta recta final hacia su boda, dormir juntas en la misma cama esta última semana. Y obviamente el polémico Juan del Val, ha dicho que eso eran demasiados días. Pero la verdad es que nosotras no podíamos dejar de mirar el vestido asimétrico y cut out con estampado tropical que le sentaba de diez a Tamara Falcó y que queremos en nuestra maleta de vacaciones. Un vestido que combinaría genial con las sandalias de taconazo de Paula Echevarría.

Pero no solo eso, hay algo que todavía no ha preparado Tamara Falcó para su boda y es la distribución de los invitados en las mesas. Dice que tiene claro que habrá cancelaciones, y por eso espera hasta el último momento para no tener que volverlas a distribuir. Otra cosa que no tenía claro Tami, es que si ella se traía hoy mismo sus vestidos de novia desde Nueva York o se los mandaban, cosa a la que Pablo Motos le ha dicho que se asegure, que con la mala suerte que está teniendo no vaya a ser que tenga que ir en chándal.

Tamara Falcó en 'El Hormiguero'. @tamara_falco

Vestido Dacil, TFP by Pedro del Hierro (rebajado a 144 euros)

Vestido asimétrico. TFP by Pedro del Hierro

Se trata de este vestido asimétrico estampado con manga abullonada, corte en cintura y abertura cut out y falda fluida con volumen que ha estrenado Tamara Falcó y que además está rebajado al 50%.