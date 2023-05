Los pendientes a todo color y maxi se convierten en un imprescindible a la hora de crear un look

Llega el buen tiempo y todas sacamos de nuestro armario las prendas más coloridas, versátiles y fresquitas que nos ayuden a soportar el calor en las horas clave del día. Por ello, somos muchas las amantes de la moda que ya hemos echado un vistazo en nuestras tiendas favoritas de aquellas prendas y accesorios que se convertirán en virales y en un imprescindible en nuestro armario, llevándolas con nosotros en nuestra maleta este verano. Si bien ya hemos visto que los vestidos maxi de estilo ‘boho’ se ha hecho un hueco en nuestro corazón porque son cómodos, versátiles y muy atemporales, también las sandalias de tiras de estilo romana se han convertido en un must en nuestro día a día porque elevan cualquier look y son tan elegantes que no hacen falta que añadamos tacón. Pero, sin duda, un outfit no está completo sin unos pendientes. Esta temporada de primavera y verano nos hemos percatado de que los maxi pendientes llenos de color van a estar por todas partes, y no es para menos, pues dan ese toque original, diferente y colorido al look y son capaces de hacer que un outfit de lo más básico se convierta en uno que no pasará desapercibido. Ya vimos a Kate Middleton llevar unos maxi pendientes en dorado y en forma de flor este febrero en la alfombra roja de los BAFTA 2023, una joya que fue el centro de todas las miradas y que lo lució junto a un vestido blanco con escote.

Puede que de primeras pienses que los maxi pendientes son algo arriesgados o que no son para todo tipo de rostros, así que te damos unos trucos para saber qué pendientes te quedan mejor según tu tipo de rostro para así lucir tus pendientes favoritos esta primavera y verano. Ya vimos la colaboración de joyas de lujo de Zara y Elie Top que no pasó desapercibida y es que tanto su tamaño como su inspiración en la naturaleza hizo que se convirtieran en virales en tan solo unas horas, ya que elevan cualquier look. Por ello y dada la importancia que todas las amantes de la moda le damos a las joyas y los pendientes, te enseñamos los maxi pendientes más icónicos y llamativos que podrás encontrar en tus tiendas favoritas desde ya.

Pendientes flores crochet, de Zara (15,95 €)

Pendientes flores crochet Zara

Pendientes Serendipity, de Lavani (69,00€)

Pendientes serendipity Lavani

Pendientes multicolor, de Parfois (19.99€)

Pendientes multicolor Parfois

Pendientes rafia, de Zara (12,95€)

Pendientes rafia Zara

Pendientes largos rafia, de Mango (15,99 €)

Pendientes largos rafia Mango

Pendientes multicolor abalorios, de Parfois (12.99€)

Pendientes multicolor Parfois



Pendientes pluma, de Zara (17,95€)

Pendientes plumas Zara

Los pendientes maxi prometen convertirse en el accesorio predilecto de la temporada y es que en tiendas los puedes encontrar en todo tipo de texturas, colores y diseños.