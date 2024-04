Ruslana: "A mi no me gusta todo el mundo, yo tampoco le voy a gustar a todos"

Los que vivimos aquel 'Operación Triunfo' que revolucionó tantas cosas en la tele hace 23 años, entendemos más que nadie el fenómeno fan que ha generado esta nueva edición en Amazon Prime. Ya no son Bustamante, Bisbal y Rosa, si no Naiara, Paul Thin o Ruslana, los que han conquistado los corazones de España a través de la televisión, el ordenador o el móvil. Porque la esencia era la misma, pero todo ha cambiado. Ruslana se convirtió en la tercera finalista de OT 2023, con su talento, trabajo y carácter. Porque con tan solo 18 años, la más joven de esta edición, llegó a la final gracias a su carisma, trabajo y forma de pisar al escenario. Eso sí, no dejó indiferente a nadie, es de esas estrellas que pisa tan fuerte, que las amas o las odias. Porque con Ruslana no hay termino medio, y en la era del 'hate', se ha notado aún mucho más. Ahora, un mes y medio después de la final del concurso, Ruslana ha lanzado su primer single, Las chicas malas desafinan, un tema pop rock que ha compuesto junto a Samuraï y con el que ha demostrado su carácter y forma de ser en cada uno de los versos. Pero a ella nada le da miedo, hasta menciona a Buika en el jurado con ese mítico ya "7,5 días a la semana".

En plena promoción de 'Las chicas malas desafinan', Lifestyle de La Razón se ha querido sentar a charlar con Ruslana de estas primeras semanas en la industria musical y de cómo vivió esta edición de 'Operación Triunfo' que ya ha hecho historia en los formatos televisivos de España. ¡No te pierdas la entrevista con Ruslana!

¿Cómo estás Ruslana? ¿Ya has conseguido digerir todo el éxito desde la salida de 'OT'?

Ahora mucho mejor, la verdad. Mucho más asentada, las primeras semanas si que fue más abrumador e intenso, así que ahora digiriendo todo con más calma.

Te imaginabas al entrar a la academia, después de tantos años sin este formato, que se iba a generar un 'boom' casi parecido al de la mítica primera edición.

La verdad es que no, tu estás ahí dentro y no tienes ningún estímulo de fuera. Pasaba cualquier cosa y pensaba que no lo estaría viendo tanta gente, y me equivocaba. Yo siempre contenta de poder hacerme fotos con la gente que me para por la calle.

Sí, porque os tienen perfectamente controlados. Al entrar al UMusic Hotel para hacer la entrevista contigo, ya me he encontrado fans en la calle, y tu no has subido nada a redes sociales. ¡Es increíble! ¿Tu has sido fan a este nivel de algún artista?

La verdad es que no, el fenómeno fan es muy fuerte, pero yo no lo he vivido personalmente.

Unos fans que ya se saben a la perfección tu primer single 'Las chicas malas desafinan' que justo salió hace una semana en Amazon Music, y este viernes ya está en todas las plataformas y con videoclip. Vemos a esa Ruslana tan rockera que reivindicabas en la academia. ¿Por qué este título?

Es un concepto que va más allá de la literalidad del título, de no importarte lo que piense la gente, lo que opinen, que no intentes cumplir las expectativas de nadie, solo las tuyas propias. No puedo estar más contenta con el single, representa al 100% lo que quería y por donde quiero llevar mi carrera. Está consensuado con el equipo, que ha ido de la mano conmigo.

¿En la academia te paso eso? El estar muy presionada por las expectativas que había puestas en ti.

Sí, siempre estuvo presente ese sentimiento de exigencia, de estar a la altura. Pero sobre todo la mía, porque tengo un sentido de auto critica muy fuerte. Dentro de la academia tenía una competición conmigo misma, siempre estaba intentando superarme, que al final creo que es la clave para hacernos evolucionar. El aprendizaje tras la presión. Yo no soy competitiva con el de al lado, pero conmigo sí. Y puede llegar a ser duro, es importante aprender a que hay un límite de autoexigencia. En la academia ha aprendido a tomármelo todo con más calma. Fuera lo estoy llevando mejor.

Y esa Ruslana exigente y revolucionaria también se plasma en 'Las chicas malas desafinan', porque hay frases muy claras y directas.

Son muchas cosas fuertes (risas). Tenía muchas cosas para decir, hubo un momento que le puse demasiada letra. Todo es importante, y esto contenta que se haya podido plasmar la esencia que quería.

No sé si ha habido miedo, o dudas, con una letra tan potente, por si alguien se podía sentir ofendido...

Miedo no, pero sí la idea de saber que era potente, y que internamente tenía que estar preparada para las opiniones que iban a haber de la canción.

Al final es una forma de mostrar tu personalidad. El otro día justo leía una entrevista de Chenoa que decía que "las mujeres con carácter no gustan nada, pero incluso a las propias mujeres tampoco". ¿No sé si tu te sientes así?

Sí, totalmente. Estoy de acuerdo a que no estamos aún acostumbrados a mujeres con carácter, pero yo creo que en lugar de quitarme oportunidades, siendo como soy de verdad me puede abrir muchas puertas.

Por ese carácter, recibiste muchas críticas durante tu partición en 'Operación Triunfo', mucho 'hate', ¿te lo esperabas al salir?

Como yo estaba dentro no lo viví tan intensamente, mi familia fue la que lo pasó mal fuera. Pero bueno, la gente opina muchas cosas, yo no estoy de acuerdo porque aunque suene muy típico, no es lo mismo lo que se vive dentro, que lo que se ve fuera. La gente no sabe nada, ni de como se siente uno. Me gustaría ver a cualquiera de esas personas que me criticó, en mi lugar o en el de mis compañeros. Al final todos somos personas, yo me mostré como soy, la única diferencia es que yo tuve personas mirándome desde muy cerca y con cámaras 24 horas. Es imposible que no se escapen cosas, la gente tiene la percepción de que tenemos que ser perfectos. A mi no me afectan las opiniones negativas, a mi no me gusta todo el mundo, y yo tampoco voy a gustar a todo el mundo. El problema va a ser cuando dejen de hablar de ti, lo bueno y lo malo, así que mientras hablen, yo voy a estar contenta.

También sois la edición con más exposición en las redes sociales, por que antes no había tantas.

Totalmente, y es muy fácil esconderse tras un perfil falso, y detrás de una pantalla. No me imagino que alguien me pare por la calle para decirme esas barbaridades. Por la calle solo nos dicen cosas buenas, no como en las redes. Es muy importante porque tuvimos una psicóloga dentro de la academia, que es la misma que nos está acompañando fuera en esta proceso. Es muy importante ir a terapia, aunque tu crees que todo este bien, siempre es bueno recibir ayuda de un profesional.

¿Qué consejo le darías a la Ruslana de antes de entrar en 'Operación Triunfo'?

Que no se auto exija tanto, que se que es complicado pensar en otras cosas cuando estás en la burbuja, pero que no se centre tanto con lo que hay dentro porque fuera le esperan cosas muy chulas, y podrá ser ella misma. Son muy bonitas las relaciones que se crean ahí dentro.

Y en esas amistades, ¿hay alguien que te haya sorprendido fuera?

Pues sí, fíjate sí. Una compañera que se me viene a la mente es Salma. Siempre nos hemos llevado muy bien, pero en la academia no éramos tan cercanas como ahora, porque yo la llamo abiertamente mi amiga. Al final dentro, con todo lo que hay, es muy difícil tener tiempo para fomentar las relaciones.