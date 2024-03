David Bustamante: "Todos hemos vivido una relación tóxica, pero tienes que salir de ahí para volver a ser uno mismo"

David Bustamante ha vuelto, aunque tampoco se había ido nunca. Nos citan en el hotel de la música, a la hora de la siesta, un jueves de lo más primaveral, en una azotea de esas que te hacen creer de verdad en lo de Madrid al cielo. Aunque nos confiesa que él duerme poco, nos recibe con la misma energía e ilusión de aquel chaval que se coló en nuestros televisores hace ya 23 años. “Sentir que te están esperando es el mejor regalo que me puede dar la vida. Tengo la misma ilusión de aquel niño de 19 años que estaba empezando. Con la gente de entonces, las ganas y la energía. Me sigo poniendo nervioso, no parezco un veterano. Seré siempre un novel y seguiré teniendo esas mariposas en el estómago”. Y podemos dar fe de ello.

‘El día que te vayas’ es el tema elegido para volver a nuestras vidas. Paradojas del destino. Una canción con la que da voz a una historia de amor tóxico, de la que el protagonista sale reforzado, con un mensaje de empoderamiento personal. Aunque David Bustamante no nos quiere confirmar si va dedicada a su ex, a veces una canción también vale más que mil palabras. “Pueden decir lo que quieran, pero yo llevo seis años feliz viviendo una historia de amor. Hay canciones en este disco que yo le he escrito a mi chica. No voy a decir si ‘El día que te vayas’ es mi vivencia personal, puede ser una historia mía o de personas cercanas. Pero en definitiva, es una historia que ha vivido todo el mundo”. Porque sí, la pandemia le hizo cambiar todo, salir de su zona de confort, atreverse con ganas, componer sus propias canciones, cambiar a su equipo y poner a su hermano como manager. Ahora, aquel Bustamante que conocimos en ‘Operación Triunfo’ también compone sus propias canciones. El talento lo tenía, solo le hacía falta creer y que creyeran en él.

¿Qué tal David? ¡Cuánto tiempo! Primero decirle que preparando la entrevista me ha hecho sentirme muy mayor, cuando me he dado cuenta de que su edición de ‘Operación Triunfo’ fue en 2001…

¡Pues imagínate yo! (risas) Ha pasado mucho tiempo y hemos hecho muchas cosas, pero cuando lo pienso parece que fue ayer. Más de veinte años, he disfrutado mucho, pero lo que más me alegra es verme en un momento tan bueno, después de tanto tiempo y preparando el disco de mi vida. Gozando de todo.

Le veo con mucha energía y muchas ganas, ¿podemos decir que es el mejor momento de David Bustamante?

¡Sin ninguna duda! He estado aprovechando mucho, saliendo de mi zona de confort, aprendiendo de todo. Pero ya tenía muchas ganas de volver a sacar mi música, tenía las canciones ahí esperando porque las empecé a escribir en la pandemia, y estaban ya ahí llamando a la puerta. Tenía muchas ganas de volver con todo.

Al fin y al cabo, la pandemia nos cambió la vida a todos, y por lo que veo a usted le sirvió para creer más en su talento, atreverse a componer sus canciones.

Había dos opciones, o salir totalmente destruido o salir reforzado. Me dejé llevar, hice terapia escribiendo mis propias canciones, mis historias que tenían hace muchos años esperando para salir. Cuando me di cuenta tenía un montón de canciones increíbles a las que dar visibilidad, entonces hablé con mi compañía y les pedí un tiempo para juntarme con mis amigos, y ha sido la mejor decisión.

En aquel momento todos necesitábamos una terapia, y la suya fue escribir y componer canciones.

No sabía qué era lo que quería escribir, pero al final me he desnudado por completo, y era el momento ideal. Tengo 42 años recién cumplidos y creo que tengo la capacidad, la madurez y las vivencias necesarias para escribir de esta manera. Me he sorprendido a mí mismo al ver que he podido hacer un disco muy versátil, es una paleta de muchos colores.

Fue la parte buena de la pandemia, que nos hizo lanzarnos a todos a la piscina y dar el paso, porque vimos el futuro más incierto. En su caso le hizo atreverse a escribir sus propias canciones. ¿Alguien le había hecho dudar de su talento?

No, pero no me daban las alas, y el nuevo equipo de trabajo sí. Vamos todos a una, y sabemos que tenía que ser este disco, porque las canciones nos lo dijeron así. Ahora tenía que contar algo más, sorprender a mi público, y qué mejor manera que mostrando aún más de mi. Cuando hay tanta verdad, y tanta piel, es difícil que no toque al que la escucha. Este disco va a ser un viaje, como una montaña rusa.

¿Es la montaña rusa que ha vivido David Bustamante en los últimos años?

¡Yo siempre! (risas) Nunca vivo en un gris, es blanco o negro, arriba o abajo. Soy así, todas las personas que somos pasionales, viscerales, que vamos con todo, no sabemos reservarnos nada, y la vida se vuelve más interesante.

Y en esa montaña rusa, ¿en qué momento se encuentras ahora?

¡Arriba del todo! Bueno no sé decirte, porque la caída es la que te da la adrenalina, y yo estoy en ese punto porque empiezo de nuevo, y nunca sabes si vas a hacer looping o acabar descarrilado, pero vamos a intentar disfrutar de la mano de mi público, y las nuevas generaciones, que la verdad me están sorprendiendo mucho.

Como anticipo de este disco del que habla, este nuevo single, ‘El día que te vayas’. Tengo que decirle que la estaba escuchando, y pensaba, esto va a ser un pelotazo, y justo a las horas me salió un vídeo en TikTok en el que decía que era lo que le había dicho su hija Daniella…

Un pelotazo me dijo, pero no sé si tomarlo bien o mal porque me dijo, “esta la voy a escuchar hasta yo” (risas). Y yo digo, hija, y las otras que pasan...

Creo yo que su hija se lo decía porque va a ser una canción que va a triunfar mucho en TikTok en su generación.

Es que es una canción que tiene mucha inquina, por algunos momentos de la letra. Mucha energía, yo necesitaba volver así. No venimos a pasar desapercibidos. Va a ser un himno y vamos a por todas.

“El día que te vayas, voy a montar una fiesta en la casa, que dure cuatro fines de semana”, ¿Bustamante ha hecho una fiesta así?

Normalmente soy el primero que se duerme, y más ahora (risas). Quién no ha vivido una relación tóxica en la que lo quieren cambiar, a la que no le gustan tus amigos, todo el mundo. Por eso la gente la siente suya. Cuando las historias son reales, suelen llegar.

¿Es consciente de que va a generar polémica, no? Porque mucha gente va a pensar que está haciendo un ‘Shakirazo’, que está canción es un dardo envenenado a su ex.

Pueden decir lo que quieran pero yo llevo seis años feliz, viviendo una historia de amor. Hay canciones en este disco que yo le he escrito a mi chica. No voy a decir ni que sí, ni que no, puede ser una historia mía o de personas cercanas. Es una historia que ha vivido todo el mundo.

Habla de una relación tóxica, pero escuchando la canción, uno no se queda con esa toxicidad, si no con el mensaje de empoderamiento personal. Salir de ahí para atreverse a hacer lo que siente.

No lo has podido definir mejor, eso es ‘El Día que te vayas', salir de esa relación para volver a ser tú mismo.

Salir de una jaula disfrazada de amor…

Eso es. Y hay muchas relaciones tóxicas en las nuevas generaciones. Las personas de las que te enamoras no las tienes que intentar cambiar con el tiempo, tienes que seguir amando eso que un día te hizo reír y divertirte. A él, a sus circunstancias y a su vida. No podemos cambiar nuestra forma de ser por amor.

Pero al fina, es la madurez de la que hablaba antes. Algo que usted y que yo vemos tan claro ahora con nuestra edad, pero las nuevas generaciones aún no.

Claro, por eso, a lo mejor esta canción le abre los ojos a más de uno o de una (risas).

Y ahora que la parte del baile ya la tiene más que dominada, qué mejor que salir con este tema tan movido.

Tengo una gran bailarina en mi casa que me va a permitir ensayar mucho.

Entre ensayo y ensayo, ¿tiene fecha para la salida del disco?

Supongo que a final de año, va a ser como un menú degustación, vamos a ir plató a plató para luego entender todo el menú. Me encanta hacer esa comparación, porque me gusta mucho comer. Estoy muy ilusionado porque todo el equipo cree en lo que estamos haciendo.

Más ahora que su hermano es su nuevo manager.

Es muy emocionante todo, ver las reacciones de la gente, y ver que hemos acertado. Ver a la gente feliz, que tenían ganas de mi vuelta.

Que hay más bonito que la gente le siga esperando, que no se hayan olvidado de David Bustamante...

Me emociono joder (se le entrecorta la voz). Es que sentir que te están esperando es el mejor regalo que te puede dar la vida. Tengo la misma ilusión de aquel niño de 19 años que estaba empezando.

¿Alguna vez ha llegado a perder la ilusión?

Sí, totalmente. Hay momentos que las cosas no salen como uno quiere, que no consigues sentirte realizado, ni transmitir lo que llevas dentro porque el momento no es el adecuado. Es ahora, y el ahora me fascina.

Y si ahora pudiera hablar con aquel David de 19 años que entró a esa academia que les cambió la vida a todos, y a toda España, ¿qué le diría?

Gracias, muchas gracias. Era un niño que no lo tenía fácil, y se atrevió a soñar. Se peleó consigo mismo para seguir creciendo y conseguir su sueño. Aquí estamos de paso, solo es una vida, y tenemos que intentar siempre hacerla lo más interesante posible. Que cuando mires atrás, te puedas sentir satisfecho con lo realizado.

Le iba a preguntar si queda algo de aquel David Bustamante, pero con este ratito de charla que llevamos, le diría que la pasión por la música y por la vida.

Todo, muchas cosas. Sigo con la misma gente de entonces. Sigo teniendo la ilusión, las ganas, la energía. Me pongo nervioso, no parezco un veterano, siempre soy un novel y sigo sintiendo esas mariposas en el estómago.

Hablando de principiantes, no sé si ha visto la nueva edición de ‘Operación Triunfo’ que acaba de terminar...

A ratos, porque estaba en el estudio, pero he visto como Laura lo ha hecho increíble y había chicos con mucho talento que me gustaban mucho. Me alegro mucho por el éxito, tanto de esta generación que lo ha reventado también y por Laura (Chenoa).

¿Se verías presentando 'OT' como Chenoa?

¿Lo dudas? Yo me atrevo a todo (risas). Pero de momento dejadla a ella, que lo hace muy bien.

¿Qué consejo le daría a los chicos que acaban de salir de la academia?

Que sean fieles a sí mismos, que no se dejen llevar y que nunca se rodeen de palmeros, y sí de gente que les vaya a decir la verdad. Es muy fácil perder el norte, y creerse más que los demás porque estás escuchando todo el día palabras bonitas. Lo más importante es rodearse de un equipo de trabajo, y de gente, que les sepa parar los pies y que les abra los ojos, porque muchas veces a lo largo del camino hace falta.