De Naiara ganadora a Chenoa, los looks con los que han arrasado en la gran final de 'OT 2023'

No queríamos que este momento llegará, pero sí, ha terminado 'Operación Triunfo 2023', y la gran ganadora ha sido Naiara como ya se intuía en las últimas semanas por el gran apoyo del público y la inquina que se había ganado Ruslana con sus comportamientos. Después de tres meses de concurso, ‘OT 2023’ ha llegado a su fin. Lo ha hecho en una gala final en la que se han vivido un sinfín de emociones y en la que, para terminar, Chenoa ha anunciado el nombre del ganador. Naiara ha sido la concursante que los seguidores del programa han elegido como la clara vencedora con un 49%. Pero obviamente, nosotras no podíamos dejar de fijarnos en loslooks que durante todo este 'Operación Triunfo' han sido protagonistas por las críticas a vestuarios, por las cuestionadas elecciones para vestir a los concursantes. O lo que es lo mismo, una edición donde los estilismos han sido horrorosos, rozando ese punto tan choni en cada gala. Pero si alguien se ha salvado ha sido Chenoa, como en la gran final.

Chenoa ha vuelto a apostar por el color negro y las lentejuelas como ha hecho en toda la edición, con unos leggings de Calzedonia con brillos y de nuevo un corsé a juego.

La ganadora ha sido Naiara, siendo la mayor de esta edición de ‘Operación Triunfo 2023’. Con una impresionante voz y gran presencia escénica, no pasan desapercibidos sus numerosos tatuajes y la ropa sexy como seña de identidad. Para la gran final ha lucido un body de escote palabra de honor en tonalidad verde militar a modo de corpiño con sobrefalda de volumen repleta de volantes asimétricos.

El segundo finalista, Paul Thin, ha optado por un traje de chaqueta rosa con pantalones de pinzas wide leg y una blazer crop con cut out y cremalleras.

La tercer finalista, Ruslana, ha lucido un estilismo acorde con la canción, un total look negro muy punk con pantalones vaqueros, corsé de lo más sexy y guantes de encaje.

Una edición de 'Operación Triunfo 2023' que sin duda se va a quedar siempre en nuestros corazones, pero no por los estilismos. Veremos como visten hoy los concursantes en la rueda de prensa, y posteriormente en la gira que viene por toda España.