No sabemos si nos hemos enamorado más de los vaqueros palazzo de Nuria Roca o de sus tacones verdes de terciopelo

Un jueves más, Nuria Roca nos ha enamorado con vaqueros anchos en 'El Hormiguero', mientras Tamara Falcó lo ha hecho con falda midi y blusa estampada de Zara. Después en la moda feminista durante los años 30 y que en la década de los 70 vivieron su máximo esplendor: los pantalones palazzo, también conocidos como Formentor. Personalidades de la talla de Coco Chanel, Katharine Hepburn o Marlene Dietrich fueron las encargadas de defenderlos y lucirlos durante décadas para demostrar que las mujeres no estaban hechas solo para llevar faldas o vestidos, sino que las mujeres podían llevar pantalón y ser elegantes. Y el palazzo era el gran ejemplo de ello, como estos vaqueros anchos de más de 300 euros.

Estos pantalones, que se destacan por su singular silueta, cuyo vuelo comienza en la cintura para crear volumen a medida que se expande hacia el suelo, tienen la capacidad de transformar cualquier look. Y Nuria Roca lo ha demostrado. Ya sabemos que Nuria Roca es una de las presentadoras y periodistas con más talento de nuestro país, así como una experta en moda que sabe cómo sacar partido a cada una de sus prendas. Esta vez, se ha olvidado de las piezas más formales para recordarnos que la comodidad también es importante (y que es compatible con las tendencias). Nuria Roca nos ha dado los detalles de su look como hace siempre en su cuenta de Instagram de moda. Una blazer blanca ancha es de Sandro Paris, los pantalones denim que nos han enamorado se los compró en Nueva York en Rag & Bone y los maravillosos tacones verde pistacho son de Inés Domecq by Cuplé.

Vaqueros wide leg, de Rag Bone (315 euros)

Vaqueros anchos. Rag Bone

Un look de Nuria Roca perfecto para eventos de primavera, a pesar de llevar un top verde de lentejuelas precioso y muy llamativo a juego con tacones del mismo verde primaveral.