Nuria Roca recupera un vestido de hace más de 25 años y así lo combina para que sea tendencia eterna

Nuria Roca tampoco ha fallado, si Tamara Falcó ha lucido en el 'El Hormiguero' un look con camiseta de rayas, también el Día de las Enfermedades Raras, la presentadora valenciana no se ha querido quedar atrás. La camiseta de rayas marineras es probablemente la única prenda capaz de poner de acuerdo a mayores y niños, hombres y mujeres y a aquellos con estilos diametralmente opuestos. El estampado, ya sea en formato camiseta, jersey o cualquier otra declinación, también ha acaparado infinitas apariciones en las pasarelas convirtiéndose en seña indisociable de diseñadores como Jean-Paul Gaultier. Pero más allá del enfant terrible de la moda, las rayas son recurrentes en multitud de firmas: de Chanel a Celine pasando por Ralph Lauren o Dior. Pero en esta caso, Nuria Roca ha rescatado un vestido estampado de el diseñador que lució hace 25 años en una gala de premios. Y esta noche le ha dado una vuelta al look para poder volver a lucirlo.

Un vestido estampado con elástico que en este caso Nuria Roca ha combinado con un body de Zara negro debajo, ya que no tenía mangas, y el tiempo en Madrid no está para ir tan poco abrigado. "Hace unos 25 años me puse un vestido suyo para una entrega de premios... ¡voy a ver si lo encuentro y me cabe!". "Es antiguo. Tiene 25 años, pero es que es elástico y entonces he entrado", ha reconocido la presentadora con su humor habitual junto a Pablo Motos.

"Por Jean Paul Gaultier, pero sobre todo porque hoy es el día de las enfermedades raras", ha explicado también Tamara Falcó en una noche de lo más especial en 'El Hormiguero'. Cuando Pablo Motos le ha preguntado al diseñador quién es para él la mujer más elegante que conoce, la primera persona que se le ha venido a la mente ha sido Rossy de Palma. "Su físico, su nariz y la manera en la que se mueve es maravillosa. La admiro muchísimo", ha recalcado. También ha querido sumar a esta lista a Rosalía, cuya belleza le llama especialmente la atención.