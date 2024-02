Las mujeres de 50 años que más arriesgan con la moda como Nuria Roca van a comprarse este pantalón pijamero de 'animal print'

Los jueves por la noche son para Tamara Falcó y Nuria Roca en 'El Hormiguero', eso lo tenemos claro. Porque si la marquesa ha vuelto a su lado más clásico con el vestido satinado de Zara esta noche, Nurica Roca ha vuelto a arriesgar, a jugar con la moda, y a seguir las tendencias como tanto le gusta a ella. Nuria Roca sigue apostando por el color esta temporada, y de nuevo en una de sus habituales tertulias en el programa de Pablo Motos, ha lucido un pantalón acampanado de la firma italiana Forte Forte. Realizado en terciopelo con el estampado de leopardo tan tendencia en el color rosa boreal, se trata de un pantalón que destila gracia y sensualidad. Es el estampado del momento, tenemos muchas pruebas y cero dudas. Hablando del animal print, y sobre todo, del estampado de leopardo. No sabemos lo que tiene el estampado de leopardo que nos vuelve locas a todas. Y es que este print siempre se ha llevado y hasta llegó a ser un fondo de armario para muchas mujeres. Todavía recordamos el tan hablado desfile de Alta Costura Spring Summer 2023 de Schiaparelli, donde una modelo nos dejó sorprendidos con un look de leopardo (con cabeza incluida). O la multitud de pasarelas de Roberto Cavalli, en las que este estampado es el protagonista de la colección. Un estampado que antes veíamos choni, y que ahora nos encanta y es moda.

Y ahora ha sido Nuria Roca con este pantalón estampado en 'animal print' la que se ha apuntado a la tendencia, y además el suyo está rebajado. El estampado animal realza el terciopelo de seda, de una suavidad exquisita, fabricado con un hilo natural y métodos de transformación sostenibles. Todas las prendas de Forte Forte confeccionadas con materiales respetuosos con el medio ambiente llevan una tarjeta especial "in love with our planet" con un corazón y puntadas de neón, que atestigua el compromiso de la marca con el planeta y permite reconocerlas.

Pantalones terciopelo leopardo, de Forte Forte (rebajado a 297 euros)

Unos pantalones que Nuria Roca ha combinado con un jersey negro con los hombros al descubierto, maxi collar dorado siguiendo la tendencia del más es más en joyas y botines negros.