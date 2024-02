No sabíamos que necesitábamos una bomber satinada hasta que hemos visto a Marta Sánchez con vaqueros campana

Ya es oficial, este es el uniforme de febrero de las mujeres de más de 50 años y Marta Sánchez nos lo ha vuelto a dejar claro. La bomber es la chaqueta del momento y si hace una semana la combinaba con una falda para todos los looks de invierno y de febrero que nos quedan por delante, tengamos 20 o 50 años, ahora lo hace con vaqueros campana. Porque si los jeans pitillo reinan, o los vaqueros de Sara Carbonero o Amelia Bono, ha llegado el lookazo de Marta Sánchez para dejarnos claro que necesitamos una vaqueros campana 30 o 50 años . Luego no digáis que no os hemos avisado cuando se agote. Y es que Marta Sánchez es experta en crearnos necesidades y su look es un claro ejemplo de ello con la bomber satinada más glamurosa y ahora lo hace con esta bomber de brillos que es elegancia con cualquier estilismo.

Porque si hay una prenda que ha vuelto con más fuerza que nunca a nuestro armario esta temporada, esa es la bomber. La práctica bomber de cuero se convirtió en una chaqueta indispensable en los estilismos casuales de Diana de Gales. Ahora, esta cazadora regresa al plano de las tendencias de la mano de pasarelas, famosas como Kendall Jenner y Hailey Bieber y expertas en moda de todo el mundo y Amelia Bono y Carmen Gimeno dicen que vamos a llevar la vaquera y ahora también Marta Sánchez con esta bomber satinada en color champán, vaqueros campana oscuros y botines.

Marta Sánchez con bomber satinada. @martisimasanchez

Un estilismo que Marta Sánchez ha combinado con joyas doradas y su melena midi con ondas. Y es que la cantante no puede ser más glamurosa hasta con un look más casual como este.