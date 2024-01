Nos vamos directas a Zara a por esta bomber de punto gris antes de que la agote María Pombo

El gris es uno de los colores del invierno, y María Pombo lo sabe, por eso en este nuevo día invernal y gris en Madrid, después de una primavera avanzada, la influencer ha sacado del armario su bomber de punto gris de Zara que estamos seguras que va a agotar en un abrir y cerrar de ojos. Un estilismo cómodo, calentito y en tendencia para sobrellevar este miércoles triste y frío. Porque si los jerséis grises son máxima tendencia, este outfit de María Pombo es todo lo que está bien este invierno. Más allá de ser un simple básico de fondo de armario, los jerséis grises se convierten en una de las prendas en tendencia del invierno 2024 y ella lo ha llevado en versión bomber de punto al estilo cárdigan con unos vaqueros de tiro alto a tono.

Abrigos grises, pantalones vaqueros de color gris y, por supuesto, jerséis grises se dibujan ya no solo como básicos de fondo de armario a los que prestar atención, sino que se convierten en auténtica tendencia. Una tendencia a la que no se ha podido resistir María Pombo con esta bomber que está a punto de agotar en Zara. El street style de ciudades como Nueva York o Copenhague han venido a confirmar que se trata de la chaqueta más relevante de la temporada, y no solo ellos, también todas las influencers de nuestro país, y María es un buen ejemplo de ello,

María Pombo con chaqueta gris. @mariapombo

Chaqueta bomber, de Zara (39,95 euros)

Chaqueta bomber. Zara

Una prenda que parece una chaqueta pero que en verdad tiene el corte más de estilo bomber para llevar con looks más relajados como ha hecho María Pombo con camiseta blanca, cinturón y vaqueros grises.